Le richieste del Barcellona, la volontà dell'Inter. L'affare Vidal non è in discesa come sembrava nelle ultime ore, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Il club catalano vorrebbe infatti un indennizzo per separarsi dal cileno. Una cifra simbolica, come successo con il Siviglia per Ivan Rakitic: un milione di euro nelle casse del Barça in quel caso. La società nerazzurra, dal canto suo, sembra irremovibile: l'affare si farà solamente a costo zero.