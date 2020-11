“Amico mio, tu sarai sempre eterno”. Con questa frase Carlo Ancelotti aveva espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Diego Armando Maradona con un post sui social. L’emozione, poi, ha avuto il sopravvento anche nel minuto di silenzio di Everton-Leeds : durante l’omaggio delle due squadre il tecnico dei Toffees, inquadrato dalle telecamere, non è risucito a trattenere le lacrime .

Questo lascia percepire la grandezza del personaggio, che in un modo o nell’altro aveva un ricordo in tutte le vite dei grandi protagonisti del mondo del calcio. Anche Carletto, suo grande avversario in campo e amico fuori, non è riuscito a non emozionarsi.