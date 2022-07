Ad

Ecco, però forse è partito un po' troppo forte. Le immagini che arrivano dall'Asia, infatti, parlano chiaro: forse complici anche il caldo e l'umidità patiti sul posto, la sessione a ritmi serratissimi miete delle vittime. Nell'allenamento allo stadio di Seul, infatti, Kulusevski lascia il gruppo dopo mezz'ora per un problema al polpaccio, poi l'assistente del tecnico, Ventrone, aumenta ulteriormente i carichi, facendo fare alla squadra, come riporta The sun, 42 giri di campo.

Al termine sono tutti sfiniti: c'è chi si accovaccia per recuperare fiato, c'è chi cammina con le gambe rigide. Quelli che ne escono peggio, però, sono Harry Kane e l'idolo di casa Son Heung-min: il primo vomita al lato del campo, mentre il secondo collassa a terra e deve essere aiutato dai compagni a rialzarsi.

Conte carica il Tottenham: "Competitivi in tutte le competizioni"

