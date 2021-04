Premier League

Aveva subito 2 reti in 14 partite Thomas Tuchel da allenatore del Chelsea. In soli 90 minuti contro il West Bromwich ne ha incassati addirittura 5, per giunta tra le mura di Stamford Bridge.

Un ko che ha evidentemente lasciato delle conseguenze visto che in casa dei blues si respira un clima tutto fuorché sereno: da quanto riportato dal Telegraph, l’ex Roma Rudiger sarebbe stato il protagonista di un acceso diverbio con il compagno di squadra Kepa Arrizabalaga. Un litigio ai limiti dello scontro fisico che ha costretto Tuchel ad allontanare il difensore tedesco dal campo.

Un episodio che arriva in un momento sbagliato, visto che mercoledì la formazione londinese affronterà il Porto nell'andata dei quarti di Champions League.

