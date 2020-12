Nel match del sabato sera della 12a giornata di Premier, l'Everton di Ancelotti vince 1-0 a Goodison Park contro il Chelsea, che colpisce due pali con James e Mount. Contro l'ex squadra del tecnico di Reggiolo, basta un rigore trasformato da capitan Sigurdsson al 22'. Toffees che si portano a 20 punti, a -2 proprio dai Blues, i quali mancano la vittoria che avrebbero potuti portarli in vetta per una notte.

22' - GOL DELL'EVERTON CON SIGURDSSON SU RIGORE! Penalty assegnato per un intervento a valanga di Mendy su Calvert-Lewin. Dal dischetto, l'islandese spiazza rasoterra il portiere del Chelsea: 1-0 E Primo gol in campionato per il capitano, in rete anche in Coppa di Lega contro il Salford City!