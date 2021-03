Tanto, troppo Tottenham per il Crystal Palace: gli Spurs continuano la propria cavalcata verso l'Europa trascinati da un sempre più ritrovato Gareth Bale e dal solito Harry Kane. Ci mette 25 minuti l'Uragano a trovare il primo assist di giornata per il compagno ex Real Madrid: per il numero 9 di casa, il tap-in da due passi sull'invito del compagno è il più facile dei gol. Crystal Palace che, comunque, non molla, agguantando il pareggio in pieno recupero di prima frazione con l'incornata di Benteke, al quinto gol stagionale in campionato. La ripresa, però, è un monologo Tottenham, con Bale che ci mette appena 4 minuti a trovare la doppietta personale - la seconda consecutiva in casa - che vale il nuovo vantaggio Spurs, ancora con un tocco ravvicinato sullo sponda di Kane. Da qui, però, il numero 10 svestirà i panni dell'assistman per indossare quelli del bomber: prima un destro all'angolino che non lascia scampo a Guaita, poi il tap-in sull'invito di Son che chiude il match sul definitivo 4-1. Spurs che trovano la terza vittoria consecutiva in campionato, scavalcano il Liverpool e agganciano il West Ham al sesto posto a 45 punti.

Gareth Bale, Tottenham-Crystal Palace Credit Foto Getty Images

Il tabellino

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 4-1

GOL: 25', 49' Bale, 52', 77' Kane (T); 45'+1' Benteke

ASSIST: Kane (1-0), Milvojevic (1-1), Kane (2-1), Doherty (3-1), Son (4-1)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Winks (dal 70' Sissoko), Hojbjerg; Bale (dal 70' Lamela), Lucas, Son; Kane (dal 80' Vinicius). All. Mourinho

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Ward, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Townsend (dal 65' Schlupp), Riedewald, Milivojevic, Eze (dal 46' Zaha); Benteke (dal 75' Mateta), Ayew. All. Hodgson

ARBITRO: Stuart ATTWELL

AMMONITI: 90' Doherty (T); 29' Ayew, 35' Cahill, 47' Riedewald (C)

Il momento social del match

La partita in 7 momenti chiave

25' - PASSA IL TOTTENHAM! ANCORA BALE! Lucas ruba palla a Milivojevic e lancia Kane tra le linee: l'inglese arriva sul fondo e serve un rasoterra al centro dell'area che Bale deve solo appoggiare in rete!

37' - REGUILON AL VOLO! Volee di sinistro sul cross in mezzo di Bale, palla che non inquadra lo specchio della porta!

45'+1 - PAREGGIA IL CRYSTAL PALACE! BENTEKE DI TESTA! Cross al bacio di Milivojevic, Benteke salta altissimo al centro dell'area e insacca di testa non lasciando scampo a Lloris!

49' - TORNA IN VANTAGGIO IL TOTTENHAM! SEMPRE BALE! Cross di Son, sponda di testa di Kane e Bale che - ancora da due passi - non può sbagliare!

52' - DILAGA IL TOTTENHAM! MAGIA DI KANE! Appoggio di Doherty al limite dell'area e gran botta di destro di prima intenzione del numero 10 che si stampa direttamente all'incrocio dei pali!

69' - PALO DI ZAHA! Conclusione dal limite del numero 11 che si stampa sul palo a Lloris battuto!

77' - POKER TOTTENHAM! ANCORA KANE! Son se ne va in area, arriva al limite dell'area piccola e serve in mezzo un indisturbato Kane: doppietta personale anche per il numero 10!

Il migliore

Harry KANE - Si conferma uno dei giocatori più decisivi di tutta Europa: due assist al bacio per un ritrovato Bale, poi una perla di destro e il tap-in ravvicinato che sigillano il risultato sul 4-1. I numero, ormai, parlano per lui.

Il peggiore

Cheikhou KOUYATE - Non riesce a contenere gli inserimenti e i cambi di passo dei terminali offensivi del Tottenham: Kane fa quello che vuole, Bale in area è sempre troppo libero.

