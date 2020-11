Bruttissimo incidente per Raul Jimenez che durante l'incontro tra l’Arsenal e il Wolverhampton ha perso i sensi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’attaccante del Wolverhampton dopo un brutto testa a testa con il difensore dell'Arsenal David Luiz è finito a terra e ha perso conoscenza rendendo necessario l’arrivo dei medici.

Gioco fermo per una decina di minuti fino all’uscita in barella del giocatore che è stato poi trasportato in ospedale. David Luiz è invece rimasto in campo con una vistosa fasciatura. La gara è stata vinta dai Wolves per 2-1.