Il Tottenham batte 2-0 l'Arsenal, fa suo l'attesissimo e sentitissimo derby del Nord di Londra, e torna solitario al comando della classifica almeno per qualche ora in attesa di conoscere il risultato del Liverpool impegnato domenica sera ad Anfield contro il Wolverhampton (in caso di vittoria i Reds opererebbero l'aggancio). Partita letta in modo magistrale da José Mourinho, che lascia l'iniziativa a un Arsenal lento e prevedibile per poi colpirlo in modo spietato in contropiede. In fotocopia le azioni di rimessa che portano ai due gol degli Spurs: al 13' Son sblocca il risultato con un gran destro a giro sotto l'incrocio dei pali, poco prima dell'intervallo Kane (servito da Son) batte Leno con una bordata di sinistro che sbatte sulla traversa e si insacca. La reazione dell'Arsenal è sterile e - fatta eccezione per una parata di Lloris su un colpo di testa ravvicinato di Lacazette - gli Spurs trascorrono un pomeriggio tranquillo e regalano una gioia ai circa 2mila tifosi che hanno avuto la fortuna di assistere allo spettacolo dal vivo.