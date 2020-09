Prestazione solida e quadrata dell'Everton di Ancelotti, che nel match d'esordio tra le prime alternative delle "big four" d'Inghilterra, batte a domicilio il Tottenham di José Mourinho con un colpo di testa imperioso di Calvert-Lewin su punizione mancina dell'ex romanista Lucas Digne. Ottime prestazioni dei nuovi acquisti "di lusso" Allan (ex Napoli) e James Rodriguez e vittoria meritata dei Toffees.

Lucas Moura of Tottenham Hotspur battles for possession with Lucas Digne of Everton Credit Foto Getty Images

Una curiosità per gli amanti delle statistiche: quella maturata in giornata al Tottenham Hotspur Stadium è la prima sconfitta all'esordio in campionato per José Mourinho, che nei precedenti 18 tentativi aveva collezionato 11 vittorie e 7 pareggi.

Il tabellino

TOTTENHAM-EVERTON 0-1

Tottenham (4-3-3): Lloris; Doherty (76' Ndombele), Alderweireld, Dier, B. Davies; Højbjerg, Winks (60' Bergwijn), Alli (46' Sissolo); Son, Kane, Lucas Moura. All.: Mourinho.

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Allan, André Gomes (68' Sigurdsson), Doucouré, James Rodriguez (92' T. Davies); Richarlison, Calvert-Lewin (89' Kean). All.: Ancelotti.

Arbitro: Martin Atkinson di Leeds.

Gol: 55' Calvert-Lewin (E).

Assist: Digne (E, 0-1).

Note - Recupero: 0+4. Ammonito: Højbjerg.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

17' - INCREDIBILE CHANCE SPRECATA DA RICHARLISON! Retropassaggio assassino di Davies, palla recuperata dal brasiliano ex Watford, che dribbla Lloris ma che incredibilmente, a porta vuota, calcia alto! Everton a un passo dal vantaggio al Tottenham Stadium!

23' - TRAIETTORIA A GIRO DI SON! Kane, da due passi, manca di un soffio il tap in e la palla fa la barba al palo!

33' - CONTROPIEDE TOTTENHAM! Son libera in velocità Alli, il cui tiro a botta sicura viene alzato sopra la traversa da Pickford.

36' - JAMES RODRIGUEZ LIBERA IL SINISTRO DA FUORI AREA! Dopo aver mandato al bar Winks, conclusione all'angolino più lontano e palla fuori di pochissimo!

42' - DOHERTY CHIUDE LA TRIANGOLAZIONE DOPO IL SOMBRERO DI KANE! L'interno al volo da due passi viene prontamente respinto da Pickford: Bene, qui, il Tottenham.

55' - GOL DELL'EVERTON CON CALVERT-LEWIN! Cross pennellato col mancino su punizione dalla mancina di Digne e colpo di testa imperioso, a centro area, del numero 9 dei Toffees, che manda la palla sotto il sette: 0-1!

Dominic Calvert-Lewin celebrates Credit Foto Getty Images

70' - DESTRO A GIRO DI RICHARLISON! Conclusione dal limite di poco larga alla sinistra di Lloris.

73' - ANCORA RICHARLISON! L'ex Watford stoppa bene su bella apertura di James Rodriguez e, tutto solo in area, calcia incredibilmente a lato per la disperazione di Ancelotti...

84' - SIGURDSSON DENTRO PER CALVERT-LEWIN! L'autore del gol si gira col destro: palla bloccata da Lloris!

Il migliore

Calvert-Lewin. Stacco da manuale, a centro area, per la rete che decide l'incontro. Punto di riferimento fondamentale là davanti in una rosa, quella dell'Everton, che per fare il definitivo salto di qualità, avrebbe bisogno di un altro attaccante "puro".

Il peggiore

Dier. Distratto in marcatura, finisce per perdersi in numerose circostanze.

Il momento social

L'altro match della domenica

WEST BROMWICH ALBION-LEICESTER CITY 0-3

Gol: 56' Castagne (L), 74' rig. e 84' rig. Vardy (L).

A "The Hawthorns", gara decisa nel secondo tempo. Azione tutta ex Serie A al 56': crossa dalla sinistra del "sampdoriano" Praet e colpo di testa vincente dell'"atalantino" Castagne, che realizza al debutto con la maglia delle Foxes. Vardy fa il resto con una doppietta dal dischetto: al 74' e all'84' conclusioni-fotocopia, a spiazzare Johnstone, dopo i rigori assegnati prima per un atterramento ai suoi danni di Ajayi e poi di O'Shea su Justin. Finisce 3-0 per il Leicester City, che rovina il ritorno in Premier dei Baggies.

Timothy Castagne of Leicester City celebrates with his team mates Credit Foto Getty Images

