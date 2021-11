No a panini, ketchup, maionese, pizza, bevande gassate, cibi cotto con olio e burro, sì alla frutta: tante piccole indicazioni mirate quelle che Antonio Conte avrebbe distribuito ai propri ragazzi, per etrare in forma al 100%.

Secondo "The Athletic", l'allenatore ha già messi in chiaro le proprie regole sin dalle prime sedute di allenamento: e la preparazione parte dalla tavola, dove bisogna evitare eccessi.

A pranzo, la squadra si ritrova a mangiare insieme: l'allenatore ha eliminato "cibi pesanti e panini" dal menu della mensa del campo di allenamento e ha proibito il consumo di ketchup e maionese.

Sono stati ridotti la quantità di succo di frutta dato ai giocatori e la quantità di olio e burro utilizzati in cucina. L'invito è anche a mangiare più frutta.

Anche ai tempi del Chelsea, vigevano simili regole "di ferro": niente pizza, bibite gassate e salse pesanti per i futuri campioni d'Inghilterra.

Come cambia il Tottenham con Antonio Conte

