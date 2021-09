Breaking news dall'Inghilterra: Cristiano Ronaldo cambia casa. No, niente di preoccupante: si tratta semplicemente di un problema acustico. Secondo quando riporta il "Sun", il campione portoghese sarebbe stato costretto a traslocare a causa delle pecore che belavano in continuazione vicino alla sua abitazione.

CR7 infatti, in occasione del ritorno in quel di Manchester, aveva scelto una villa in campagna con un appezzamento di 23 acri (valore di sei milioni di euro!!!): un'abitazione immersa nel verde che gli permettesse di rilassarsi e di stare lontano dai rumori della città. Missione fallita.

Secondo il tabloid inglese il baccano provocato dalle pecore, che belavano continuamente, soprattutto nelle prime ore del mattino e i timori per la sicurezza della sua famiglia hanno spinto Ronaldo a cambiare aria.

"Sebbene la proprietà sia bellissima ed è immersa in campi ondulati e boschi, era anche vicina alle pecore che sono molto rumorose la mattina presto. La casa possedeva un sentiero che portava direttamente alla strada ed era dotata di una vista eccezionale. Ma Ronaldo - si legge sul tabloid inglese - è un vero professionista che punta molto sul riposo e sul recupero dopo le partite, quindi è stato deciso che era meglio se lui e la sua famiglia si trasferissero".

Dove va Ronaldo?

Cristiano Ronaldo si è già trasferito nel Cheshire, in una casa con piscina, sala cinema e un garage per alcune delle sue macchine da 17 milioni di sterline.

