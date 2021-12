Cristiano Ronaldo in una video-intervista ai canali del Manchester United racconta del rapporto speciale che lo lega a Sir Alex Ferguson, leggenda dei Red Devils.

Dopo che nel 2003 fu proprio Ferguson a portare Ronaldo al Manchester United, l'attaccante portoghese ricorda come al manager scozzese lo leghi un ricordo davvero speciale.

Quando il papà di Cristiano Ronaldo è stato ricoverato in ospedale, Ferguson si è subito dimostrato estremamente disponibile permettendo al capitano della nazionale portoghese di raggiungere il papà per qualche giorno, nonostante fosse un giocatore chiave per l'intera squadra.

“Sapevo che suo papà fosse malato in ospedale - ricorda Ferguson - ed era importante che Cristiano fosse lì con lui. Certe cose sono più importanti di una squadra di calcio. E la famiglia è sicuramente una di queste, senza dubbio. Non si dovrebbe mettere mai nessun club davanti alla famiglia”.

