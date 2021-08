Benjamin Mendy, difensore del Manchester City, nazionale francese e campione del mondo, è stato accusato di quattro casi di stupro e uno di aggressione sessuale da parte di tre ragazze di età superiore ai 16 anni. Lo riferisce la stampa inglese, citando la corte del Cheshire Constabulary. Il giocatore, 27 anni, sarebbe in stato di arresto e dovrebbe comparire venerdì davanti alla Corte di Chester.

I campioni della Premier League hanno già rilasciato una dichiarazione in cui si legge che "il Manchester City può confermare che dopo essere stato accusato dalla polizia, Benjamin Mendy è stato sospeso in attesa di un'indagine. La questione è soggetta a un processo legale e il Club non è quindi in grado di formulare ulteriori commenti fino al completamento di tale processo".

Premier League La Premier League dice no ai convocati in nazionale: voto unanime IERI A 18:13

Come spiegato dal Crown Prosecution Service, il pubblico ministero inglese, su Mendy gravano quattro accuse per stupro e una per violenza sessuale. "Si presume che i reati si siano verificati nel Cheshire tra ottobre 2020 e agosto 2021 e riguardano tre denuncianti di età superiore ai 16 anni", si legge in una nota. "Mendy è stato posto in custodia cautelare e comparirà davanti alla Chester Magistrates' Court venerdì 27 agosto 2021". "Cheshire Constabulary e il Crown Prosecution Service ricordano a tutti che i procedimenti penali contro Mendy sono attivi e che ha diritto a un processo equo. È estremamente importante che non vi siano segnalazioni, commenti o condivisione di informazioni online che possano in qualche modo pregiudicare questi procedimenti", conclude il CPS.

Mendy, dopo le giovanili nel Le Havre, ha esordito in prima squadra a soli 16 anni e in poco tempo si era imposto all'attenzione degli scout grazie a un fisico esuberante, che combina potenza e velocità. Nel 2016 Mendy era passato al Monaco ed era diventato campione di Francia. Un anno dopo il passaggio al City e la consacrazione anche sui palcoscenici internazionali. Dopo una trafila da predestinato nelle varie rappresentative giovanili francesi dall'Under-16 sino all'Under-21, nel marzo 2017 è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore dal ct Deschamps. Un anno dopo è arrivata la vittoria del Mondiale, anche se il difensore di origine senegalese scese in campo una sola volta.

Premier League West Ham a valanga sul Leicester: 4-1 e doppietta di Antonio 23/08/2021 A 21:34