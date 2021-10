Manchester United-Everton, match valido per la settima giornata di Premier League, si è concluso col punteggio di 1-1.

Nell’uggioso pomeriggio di Old Trafford, lo United frena ancora: contro un Everton in forma, la prestazione dei Red Devils non cancella i punti interrogativi di questo avvio di stagione. Con il punticino conquistato, la banda di Solskjaer aggancia provvisoriamente la testa della classifica di Premier League (14 punti). Solskjaer preserva CR7 e Pogba in panchina, e i Red Devils replicano la sciagurata dinamica vista nelle ultime partite contro Aston Villa e Villarreal: partenza convinta nei primi 10’, poi affanno sotto le sfuriate in contropiede dell’avversario.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 02: Luke Shaw of Manchester United clashes with Jordan Pickford of Everton during the Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on October 02, 2021 in Manchester, England. (Photo by Matthew Pe Credit Foto Getty Images

Champions League Ronaldo al 95' regala la vittoria allo United! Battuto il Villarreal 2-1 29/09/2021 A 18:46

E’ infatti l’Everton di Benitez a rendersi più pericoloso nel corso dei primi 45’: Rondon e compagni si vedono murare i propri colpi a botta sicura nel cuore dell’area di rigore, e le torri dei Toffees scalfiscono più volte lo specchio di porta. Ma al 43’ sono i Red Devils a colpire nel momento migliore degli ospiti: da posizione defilata, Martial trafigge Pickford su assist puntuale di Bruno Fernandes: per il portoghese si tratta del 20° assist in Premier dalla sua firma con i Red Devils, il numero più alto rispetto a qualsiasi giocatore del campionato inglese in questo lasso di tempo (De Bruyne ne ha realizzati “solo” 17).

I Red Devils potrebbero colpire un Everton vulnerabile nei primi minuti della ripresa, ma la zampata non si materializza mai: un Cavani opaco lascia poi il campo a Cristiano Ronaldo, che cerca di rivitalizzare la manovra dello United duettando in velocità con Sancho. Nonostante la crescita apportata dai cambi di Solskjaer, l’Everton sferra l’affondo decisivo in contropiede. Al 65’ Townsend trafigge De Gea su assist di Doucouré. Lo United tenta un disperato assalto sul finale, ma un Everton asserragliato nella propria trequarti non fa passare uno spiffero. All 86’ i Toffees si vedono addirittura annullare il gol del vantaggio: Mina insacca in tap-in, ma viene colto in posizione irregolare. Verdetto deludente per lo United di Solskjaer, che dopo la debacle contro l’Aston Villa nell’ultima uscita in campionato e dopo l’eliminazione in Coppa di Lega per mano del West Ham, dovrà lottare nelle prossime giornate per non perdere il treno di testa.

Classifiche e risultati

Tabellino

MANCHESTER UNITED-EVERTON 1-1

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred (70’ Pogba); Greenwood, Bruno Fernandes, Martial (57’ Sancho); Cavani (57’ Ronaldo). All. Solskjaer.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Digne, Keane, Mina, Godfrey; Gordon (72’ Davies), Allan, Doucouré, Townsend; Gray (92’ Dobbin); Rondon. All. Benitez.

Arbitro: Michael Oliver.

Gol: 43’ Martial (U), 65’ Townsend (E)

Assist: B. Fernandes (U), Doucouré (E)

Ammoniti: Greenwood (U), Doucouré (E)

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 02: Luke Shaw of Manchester United passes the ball during the Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on October 02, 2021 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

6’ - MARTIAL SI DIVORA IL VANTAGGIO! Dribbling secco di Wan-Bissaka su Digne, che poi trova la testa di Martial con un cross sul secondo palo: il salto del francese è goffo, e la conclusione si spegne sul fondo. Occasione clamorosa a pochi passi dalla porta.

16’ - KEANE INCORNA E SFIORA IL PALO! Prima occasione nitida per i Toffees. Sul cross da calcio di punizione di Townsend, Keane stacca di testa da posizione defilata. La sua conclusione termina di poco a lato del secondo palo.

21’ - PICKFORD RISPONDE A CAVANI! L'uruguagio elude la marcatura di Keane, e tutto solo stacca di testa: Pickford gli nega il gol mostrando dei riflessi fenomenali!

43’ - GOL! MARTIAL INFILA PICKFORD E FIRMA L'1-0! Azione che si sviluppa da destra a sinistra: Greenwood trova Fernandes con un filtrante chirurgico, il portoghese scarica su Martial, che trafigge Pickford da posizione defilata.

65’ - GOL! TOWNSEND PAREGGIA I CONTI IN CONTROPIEDE! 1-1! Ripartenza fulminea dei Tofffees: Gray ruba palla a Fred dopo un calcio d'angolo respinto; Doucourè raccoglie palla e serve l'inserimento di Townsend, che punisce De Gea nell'angolino.

75’ - RONALDO APRE TROPPO IL TIRO! Altro duetto proficuo con Sancho: Cr7 si ritrova il pallone in posizione defilata a pochi passi dalla porta. Il suo tiro sfila di poco a lato del palo.

81’ - POGBA PERICOLOSO COL TIRO A GIRO! Altra iniziativa di un Sancho ispirato, che scarica al centro per Pogba. Dal limite dell'area, il francese arma il destro. Tiro a giro che sibila a destra del sette.

86’ - ATTENZIONE, MINA INSACCA IL VANTAGGIO DELL'EVERTON, MA E' IN FUORIGIOCO! Oliver richiama all'ordine dopo l'esultanza dei Toffees. Che spavento per lo United.

Il momento social

La statistica chiave

L'Everton ha accumulato 14 punti nelle sette partite di Premier League di questa stagione; solo nel 2004-05 (16) i Toffees hanno fatto più punti dopo le prime sette partite della competizione, raggiungendo il miglior piazzamento di sempre in classifica nella divisione in quella stagione (4°). (Opta).

Promosso

Andros TOWNSEND: Eroe di giornata, col gol che proietta gli uomini di Benitez in testa alla classifica. Guadagna terreno e calci di punizione per permettere alla squadra di respirare, poi scocca la freccia avvelenata al momento più importante.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 02: Andros Townsend of Everton celebrates his goal during the Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on October 02, 2021 in Manchester, England. (Photo by Tony McArdle/Everton FC via Getty Credit Foto Getty Images

Bocciato

Edinson CAVANI: contratto e isolato dal gioco, non offre il cambio di marcia dopo il dispendioso turno infrasettimanale. Il turnover tradisce Solskjaer.

Calciomercato 2020-2021 Juve-Chelsea, duello anche per Tchouameni 26/09/2021 A 08:02