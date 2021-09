Chelsea non dà scampo all’Aston Villa e ritrova la vetta della Thomas Tuchel risulta molto cinica nella sfida contro il club del leone rampante, capitalizzando al meglio le occasioni create da un Mateo Kovacic in stato di grazia. Il fantasista ex-Inter prima inventa un tracciante perfetto, trasformato in gol dal solito, inarrestabile, Romelu Lukaku (autore di una doppietta); poi, d’astuzia e intelligenza, trasforma un errato retropassaggio della difesa ospite nel 2-0, con un tocco d’interno ad anticipare Jed Steer in uscita. Il 3-0 è risultato molto bugiardo – e severo – per la squadra allenata da Dean Smith, anche perché nel 1° tempo il protagonista assoluto è Edouard Mendy. Il portiere dei “Blues” compie infatti tre autentici miracoli in rapida successione – ben cinque le sue parate nella prima metà di gara – e si prende la palma di man of the match insieme a Kovacic, ovviamente. Ilnon dà scampo all’Aston Villa e ritrova la vetta della classifica in Premier League . La squadra allenata darisulta molto cinica nella sfida contro il club del leone rampante, capitalizzando al meglio le occasioni create da un. Il fantasista ex-Inter prima inventa un tracciante perfetto, trasformato in gol dal solito, inarrestabile,(autore di una doppietta); poi, d’astuzia e intelligenza, trasforma un errato retropassaggio della difesa ospite nel 2-0, con un tocco d’interno ad anticipare Jed Steer in uscita. Il 3-0 è risultato molto bugiardo – e severo – per la squadra allenata da Dean Smith, anche perché nel 1° tempo il. Il portiere dei “” compie infatti tre autentici miracoli in rapida successione – ben cinque le sue parate nella prima metà di gara – e si prende la palma diinsieme a Kovacic, ovviamente.

Lukaku continua a dominare anche la Premier: doppietta di classe e potenza anche contro l'Aston Villa e finalmente goal a Stamford Bridge con la maglia del Chelsea. Ci sono voluti dieci anni e quindici giorni, ma alla fine il gigante belga è riuscito a esultare davanti al pubblico di fede blues. Il centravanti del Chelsea si conferma macchina da gol, fondamentale anche nello sbloccare anche una squadra apparsa un po' imbrigliata nel 1° tempo e incapace di replicare alle folate dell'Aston Villa. Già ricordati i miracoli di Mendy, bisogna spendere due parole su Kovacic. Il pezzo di bravura con cui salta due avversari nella propria metà campo e poi lancia in profondità Lukaku per l'1-0 è da ammirare a lungo, per un giocatore definitivamente consacratosi in maglia Blues. Per la squadra di Smith non pochi i rimpianti: tante le occasioni sprecate - quando non vanificate da un sontuoso Mendy - e numeri che, se letti senza aver visto la partita, potrebbero far pensare a un risultato diverso dalla sconfitta per 0-3.

IL TABELLINO

CHELSEA – ASTON VILLA 3-0

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Hudson-Odoi (83' Werner), Kovacic, Saul (46’ Jorginho), Alonso; Ziyech, Havertz (64’ Azpilicueta); Lukaku. All. Thomas Tuchel.

ASTON VILLA (4-3-3): Steer; Konsa, Mings, Tuanzebe, Cash; Ramsey (56’ Bailey), Douglas Luiz (80' Nakamba), McGinn; Targett, Watkins, Ings (69’ Traoré). All. Dean Smith.

ARBITRO: Stuart Attwell.

GOL: 14’ Lukaku (C), 49’ Kovacic (C), 93' Lukaku (C).

ASSIST: 14’ Kovacic (C), 93' Azpilicueta (C).

AMMONITI: 08’ Ramsey (AV), 28’ Mings (AV), 61’ Alonso (C), 90' McGinn (AV), 90' Targett (AV).

LA CRONACA DEL MATCH IN 8 MOMENTI CHIAVE

09 TRAVERSA PER IL CHELSEA!! Calcio d’angolo dalla sinistra, su cui si avventa bene Havertz nell’area piccola. Il tedesco tocca nell’area piccola e trova la deviazione di Konsa, con la sfera che centra la traversa. Sarebbe stato autogol del difensore ospite.

14’ CI PENSA LUKAKU!! Pezzo di bravura di Kovavic nella sua trequarti, poi il tracciante per lanciare la profondità di Lukaku. Il belga rientra sul destro, facendo secco Konsa, e supera col rasoterra uno Steer in disperata uscita.

17’ MENDY MIRACOLOSO!! Chelsea che perde palla nella propria metà campo e Aston Villa che tenta di sfruttare Watkins. L’11 ospite rientra sul destro e mira l’angolino basso alla destra di Mendy, il quale però si supera deviando in angolo.

32’ DOPPIA PARATONA DI MENDY!! Ancora protagonista il portiere dei Blues, salvando il risultato con un doppio intervento spaziale. Prima la risposta sulla fucilata di Mings, poi la parata in contro-tempo sul tap-in di Konsa. Che primi 30’ per l’estremo difensore del Chelsea.

49’ RADDOPPIA KOVACIC!! Erroraccio di Mings, il quale effettua un retropassaggio troppo corto. Kovacic legge benissimo la situazione e, d’interno destro, anticipa Steer per scrivere il 2-0 con l’aiuto del palo interno.

72’ TRAORE VICINO A RIAPRIRLA!! Il nuovo entrato riceve palla sui 25 metri, si gira e lascia partire un sinistro che si spegne molto vicino all’incrocio della porta difesa da Mendy.

75’ ALONSO FUORI DI UN SOFFIO!! Il capitano dei Blues è il più lesto ad approfittare di un rimbalzo. Girata e conclusione in un lampo, ma fucilata di destro che lambisce solamente il palo alla sinistra di Steer.

93’ LUKAKU PER LA DOPPIETTA!! Azpilicueta è straordinario nel farsi 60 metri palla al piede e servire, in orizzontale, il belga. Lukaku fa il resto: missile di sinistro da fuori area, per abbattere la porta difesa da Steer e scrivere il definitivo 3-0.

IL MIGLIORE

Senza dubbio, Mateo Kovacic. Un gol e un assist basterebbero come biglietto da visita, ma nella sua partita ci sono tante altre cose. Dai suoi piedi nascono tante occasioni per il Chelsea e l'ex-Inter si è ormai definitivamente consacrato nel borgo di Hammersmith e Fulham. Vederlo giocare così è puro piacere per gli occhi. Menzione d'onore anche per uno spaziale Mendy nella prima metà di gara: se si va al riposo sull'1-0, gran parte del merito è tutta sua.

IL PEGGIORE

Tyrone Mings. Ammonito nel primo tempo per un fallo evitabile, poi autore del retropassaggio che costa lo 0-2 e vanifica un ottimo momento dei suoi in apertura di ripresa. Insomma, una serata da dimenticare per il capitano dell'Aston Villa.

