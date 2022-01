La sconfitta per 2-1 dell'Everton contro il Norwich costa cara a Rafael Benitez: l'allenatore spagnolo è stato esonerato ufficialmente dal club inglese con un comunicato ufficiale arrivato domenica pomeriggio.

"L'Everton Football Club può confermare l'addio di Rafael Benitez al ruolo di allenatore della Prima Squadra. Benitez, che è entrato a far parte dell'Everton nel giugno 2021, ha lasciato il Club con effetto immediato. Un aggiornamento su una sostituzione permanente sarà effettuato a tempo debito".

Squadra a Feerguson?

19 punti in 19 partite sono troppo pochi per giustificare la permanenza di Benitez: a prendere il posto di Rafa sarà con tutta probabilità Duncan Ferguson, ex gloria dell'Everton che già in un'occasione ha fatto da traghettatore sulla panchina dei Toffees (nel 2019 dopo le dimissioni di Marco Silva) e attualmente vice allenatore.

