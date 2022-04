È successo di tutto! L’Arsenal di Arteta supera per 3-1 il Manchester United al termine di 90 minuti che meriterebbero una sceneggiatura. Sì, perché oltre i 4 gol c’è stata una direzione di gara che ha lasciato parecchio a desiderare, tra rigori concessi, rigori non visti e un utilizzo del VAR piuttosto fantasioso. Il campo, invece, ci ha offerto una delle prestazioni più dignitose per l’11 di Ralf Rangnick: lo United ha giocato un buon match, alternando cose positive (intensità e voglia) a cose meno positive (gli errori sui primi due gol di Tavares e Saka e il rigore sbagliato da Bruno Fernandes). In casa Arsenal, invece, nonostante la linea verde profetizzata dal tecnico spagnolo, la squadra è rimasta concentrata per tutti i 90 minuti, punendo ogni singola disattenzione dei Red Devils. In classifica, dopo questo 3-1, i Gunners si riprendono momentaneamente il quarto posto, mentre lo United rimane in sesta posizione.

Cristiano Ronaldo ha raggiunto un totale di 811 gol ufficiali in carriera (Opta)

Il tabellino

ARSENAL-MANCHESTER UNITED 3-1 (primo tempo 2-1)

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Cedric (90' Tomiyasu), White, Gabriel, Tavares; Elneny, Xhaka; Saka (74' Holding), Odegaard, Smith-Rowe (64' Martinelli); Nketiah. All. Arteta

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Telles; McTominay, Matic (78' Rashford); Sancho, Elanga (78' Lingaard), Fernandes (84' Mata); Ronaldo. All. Rangnick

ARBITRO: Craig Pawson (South Yorkshire)

GOL: 3' Tavares, 32' Saka, 34' Cristiano Ronaldo, 70' Xhaka

AMMONITI: Telles, Xhaka, Tavares, Bruno Fernandes, Elneny, Lindelof, Cristiano Ronaldo

ESPULSI: -

La cronaca in 9 momenti chiave

03'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! TAVARESSS! 1-0 ARSENALLLL! Cross dalla sinistra di Xhaka, buco di Varane, liscio di Telles e palla che arriva sui piedi di Saka. L’esterno esplode il mancino sul secondo palo, de Gea para ma Tavares raccoglie il rimbalzo e timbra il vantaggio in tap-in.

23'- CHE SVISTA DELL’ARBITRO PAWSON! Sancho punta Cedric, lo salta, il terzino dell’Arsenal ferma la palla con la mano ma il direttore di gara fa segno di proseguire.

25'- TRAVERSA DI DALOT! Il terzino ex Milan calcia dai 25 metri e coglie una clamorosa traversa. Ramsdale era battuto. United veramente sfortunato.

25'- CHE PARATA DI DE GEA! Un magnifico tacco di Odegaard libera Nketiah dentro l’area, destro secco dell’attaccante in maglia numero 30 ma splendida risposta del portiere spagnolo.

32'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEE! 2-0 ARSENAL! SAKA NON SBAGLIA DAGLI 11 METRI! Pallone da una parte e de Gea dall’altra. Raddoppio per la squadra di Arteta.

34'- RETEEEEEEEEEEEE! PARTITA INCREDIBILE ALL’EMIRATES! CRISTIANO RONALDO IN GOL! 2-1! Cross di Matic dalla sinistra, palla tagliata, Ronaldo si avventa con il mancino e brucia sia i difensori che l’uscita di Ramsdale. 16° gol in Premier per il portoghese.

57'- PALOOOOOOO! LO UNITED FALLISCE IL RIGORE DEL PAREGGIO! Bruno Fernandes spiazza Ramsdale ma allarga troppo il destro e coglie il palo.

63'- SECONDO LEGNO PER DALOT! Il terzino portoghese arriva puntuale con la sovrapposizione, calcia in maniera molto decisa sul primo palo ma Ramsdale compie un autentico miracolo e devia sul palo.

70'- RETEEEEEEEEEE! IL TRIS DELL’ARSENALLLL! XHAKAAAAAAA! Lo svizzero spara un siluro dai 25 metri e la mette esattamente all’angolino basso. Che super gol!

Il momento social

100 gol in Premier League per Cristiano Ronaldo

Il migliore

SAKA – Il nativo del borgo londinese di Ealing non sbaglia! Propizia il gol del vantaggio di Tavares con un gran mancino a giro, si procura e segna il rigore del raddoppio e completa il lavoro facendo impazzire Alex Telles. Voto 7.5

Il peggiore

BRUNO FERNANDES – Un pomeriggio da dimenticare. Non gli riesce niente. Si mangia il gol del potenziale pareggio dopo appena 11 minuti, sbaglia il rigore del 2-2 a metà secondo tempo e pasticcia sul controllo che permette all’Arsenal di recuperare palla e segnare il 3-1 con Xhaka. Voto 4.

