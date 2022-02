Un lampo dentro le lacrime! Basta un gol di Phil Foden al Manchester City per avere ragione dell’Everton di Frank Lampard. All’interno di una partita che ha visto un primo tempo quasi surreale (le lacrime di Zinchenko e l’abbraccio con Mykolenko hanno retrocesso il calcio a materia puramente marginale), i ragazzi di Guardiola hanno trovato il guizzo giusto a 10’ dalla fine, sfruttando l’unica disattenzione di Keane – fino a quel momento perfetto. Poi qualche minuto più tardi proteste a non finire per un mani di Rodri in piena area di rigore, ma fortunatamente per gli Skyblues c’era un fuorigioco dei Toffees antecedente al tocco. Per la squadra di Manchester sono tre punti di fondamentale importanza, perché vogliono dire momentaneo +6 sul Liverpool (con una partita in più), per l’Everton invece è la sconfitta numero 14 in campionato, che ferma la banda di Lampard al 17° posto.

Zinchenko prima di Everton-Manchester City - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

EVERTON-MANCHESTER CITY 0-1 (primo tempo 0-0)

EVERTON (4-3-3): Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Kenny; Allan, Doucoure, van de Beek (71' Dele Alli); Iwobi (88' El Ghazi), Gordon (77' Gray), Richarlison. All. Lampard

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Dias, Laporte, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (78' G.Jesus); Bernardo, Foden, Sterling (78' Mahrez). All. Guardiola

ARBITRO: Paul Tierney

GOL: 82' Foden

AMMONITI: van de Beek, Allan, Ederson, Foden, Dele Alli

La cronaca in 6 momenti chiave

32'- OCCASIONE EVERTON! Palla recuperata da Allan, servizio per la corsa di Kenny, inserimento del verticale del terzino e mancino largo di qualche metro.

34'- OCCASIONE EVERTON! Mischia selvaggia in area di rigore, serie di batti e ribatti, la palla finisce sul destro di Richarlison che calcia potente ma centrale: Ederson para.

56'- DOPPIA MINACCIA CITY! Prima Foden spara il mancino sull’assist di Bernardo Silva e 30 secondi dopo Cancelo tenta il destro da posizione defilata: bravo Pickford in entrambe le situazioni.

65'- IL MANCINO DELL’EX! Stones anticipa Gordon al limite dell’area e spara il mancino di controbalzo: Pickford para in due tempi.

68'- DUE VOLTE PICKFORD! Ennesima doppia parata del portiere dei Toffees che dice di no al destro fiondato di Kevin De Bruyne e alla ribattuta di Bernardo Silva.

82'- RETEEEEEEEEEEEE! FODEENNNNNNN! 1-0 CITY! Al primo errore di Keane ne approfitta Foden, che si nasconde dietro le spalle del difensore, sfrutta il suo liscio e appoggia in rete da due passi.

Il migliore

RICHARLISON - Nonostante la sconfitta, si prende il titolo di migliore. Lotta con Ruben Dias, nascondendogli la palla spesso e volentieri, svaria su tutto il fronte e sfiora il gol con un destro potentissimo da distanza ravvicinata. La salvezza dell’Everton passa soprattutto da lui.

Il peggiore

STERLING - Impalpabile. Non riesce ad incidere quasi mai e sfrutta malissimo tutti i palloni a disposizione. Quando esce, Guardiola sposta Bernardo Silva a sinistra e il City ritrova come per magia un po' di ritmo.

