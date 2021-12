Il "Sun" ha riportato la notizia secondo cui Cristiano Ronaldo sarebbe in forte dubbio per il debutto del neo tecnico Ralf Rangnick contro il Crystal Palace. L'indiscrezione ha del clamoroso: CR7 si sarebbe fatto male al ginocchio in seguito alla sua famosa esultanza, atterrando dunque malamente dopo il grido: "Siuuu".

L'episodio risale a giovedì scorso nella partita contro l'Arsenal, vinta in rimonta dai Red Devils del coach a interim Michael Carrick e in cui Ronaldo ha messo a segno i gol numero 800 e 801 in carriera. Dopo il secondo, in particolare, quello decisivo ai fini della vittoria dello United, il ginocchio del fuoriclasse portoghese avrebbe risentito del brusco atterraggio dopo il salto, costringendolo ad abbandonare il campo a due minuti dalla fine.

