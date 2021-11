Manchester è tutta del City. Gli uomini di Guardiola sovrastano nettamente lo United nel derby con un perentorio 2-0 e rilanciano le proprie ambizioni di classifica in Premier League, cancellando l'ultima sconfitta con il Crystal Palace. Il primo tempo ad Old Trafford è un monologo ospite: gli uomini di Guardiola prendono subito il sopravvento con il palleggio e vanno in vantaggio in apertura di match grazie all'autogol di Bailly. Un paio di sporadici strappi dello United non spaventano gli uomini di Guardiola, che proprio allo scadere del primo tempo raddoppiano con Bernardo Silva: colossale, nella circostanza, la dormita della difesa dello United. Non esente da colpe nemmeno De Gea, fino a quel momento decisivo con almeno quattro grandi interventi. Nella ripresa i ritmi si abbassano, mettendo ancor più a nudo le difficoltà dei Red Devils e la netta superiorità dei Citizens in ogni zona del campo: il palo di Foden è l'ultimo sussulto di una gara a senso unico per tutti i 90 minuti. Lo United di Solskjaer scompare ancora in un big match, come era successo con il Liverpool: la vetta della premier ormai è più di un miraggio.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-2

MANCHESTER UNITED (3-5-2): De Gea; Lindelof, Bailly (46' Sancho), Maguire; Wan Bissaka, Bruno Fernandes, McTominay, Fred (80 Van de Beek), Shaw (73' Telles); Greenwood (67' Rashford), Ronaldo. All.: Solskjaer.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, Bernardo Silva; Gabriel Jesus, De Bruyne, Foden. All.: Guardiola.

ARBITRO: M. Oliver

GOL: 8' Bailly (aut.), 45' Bernardo Silva

ASSIST: 45' Cancelo

AMMONITI: 48' Cancelo, 56' Bernardo Silva, 90' Ronaldo

ESPULSI: /

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

08 - GOOOOOOOL! GOL DEL CITYYYY! AUTORETE DI BAILLY!!! Cross perfetto dalla sinistra di Cancelo, Bailly anticipa goffamente i compagni e la mette nella sua porta!

29' - DE GEAAAA! CHE MIRACOLO SU GABRIEL JESUS!!! Ripartenza fanastica di Foden che scappa sulla sinistra e mette dentro per De Bruyne, Shaw devia ma la regala all'attaccante brasiliano. Conclusione potente e riflesso spaventoso del portiere dei padroni di casa!

45' - GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOLLLL! BERNARDO SILVA, MA CHE DORMITA DELLO UNITED!!! Il portoghese sbuca su una palla apparentemente innocua di Cancelo e la spinge in rete da pochi passi. Dormita colossale della difesa dei Red Devils, De Gea compreso!

81' - FODEEEEEN!! PALO!!! Sfiorano il colpo del k.o. i Citizens: l'inglese entra in area e scarica il sinistro rasoterra, la palla bacia il legno e si perde sul fondo!

85' - Coro di scherno dei tifosi del City nei confronti di Solskjaer. Intanto, come con il Liverpool, alcuni tifosi dello United abbandonano gli spalti dell'Old Trafford.

Il momento social

MVP

IL MIGLIORE - JOAO CANCELO: Ridicolizza Wan-Bissaka sovrastandolo nella corsa e nella qualità. Guardiola lo ha trasformato in uno dei migliori esterni del mondo. E c'è chi non lo riteneva adatto al calcio italiano...

IL PEGGIORE - BAILLY: difficile trovare la prestazione peggiore nel mare di mediocrità che contraddistingue questo United. La palma se l'aggiudica l'ivoriano per l'autogol e per l'inadeguatezza mostrata in ogni momento in cui è chiamato in causa. Esce all'intervallo per disperazione.

