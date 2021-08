Ancora una vittoria di misura, ancora nel segno di Son: il Tottenham trova il terzo 1-0 consecutivo in altrettante partite di Premier League, continuando il proprio percorso immacolato in campionato e volando senza particolari problemi in vetta, in solitaria a punteggio pieno. Il Watford si difende e non concede particolari spazi alla manovra degli Spurs, Son - allora - la decide direttamente da un calcio di punizione da posizione defilata: tiro-cross indirizzato al palo lontano, indecisione del portiere ospite Bachmann e gol che vale i tre punti per i ragazzi di Espirito Santo. Nel secondo tempo i padroni di casa non sfruttano al meglio le occasioni capitate a Dele Alli e Kane - di nuovo titolare in campionato - per chiudere anticipatamente il match, ma fa poca differenza: la difesa regge senza particolari problemi e i tre punti sono del Tottenham.

Heung-min Son Credit Foto Getty Images

Il tabellino

TOTTENHAM-WATFORD 1-0

GOL: 42' Son (T)

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Tanganga, Sanchez, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Skipp, Dele Alli; Son (dall'87' Gil), Kane, Bergwijn (dal 68' Lucas). All. Espirito Santo

WATFORD (4-1-4-1): Bachmann; Cathcart (dal 51' Ngakia), Troost-Ekong, Sierralta, Masina; Etebo; Sarr, Sissoko (dal 71' Cleverley), Kucka, Dennis; King (dal 66' Hernández). All. Xisco

ARBITRO: Andre MARRINER (Inghilterra)

AMMONITI: 45' Kane, 61' Dele Alli, 85' Skipp (T); 29' Etebo, 90' Dennis (W)

La partita in 7 momenti chiave

20' - BACHMANN SALVA SULLA LINEA! Sugli sviluppi di un corner, Tanganga risolve una mischia in area girando il pallone verso la porta: il portiere del Watfrord riesce a respingere con un gran riflesso!

42' - LA SBLOCCA IL TOTTENHAM! SON DA PUNIZIONE! Il sudcoreano va dritto in porta calciando dal lato corto dell'area di rigore, Bachmann sbaglia il tempo di intervento e il pallone si insacca!

54' - OCCASIONE PER SARR! Altra percussione di Sissoko sulla destra, palla in area per Sarr che prova subito la conclusione: Sanchez ribatte e il pallone viene boccato da Lloris!

57' - SANCHEZ COL TACCO! Tentativo aereo del centrale del Tottenham sul calcio d'angolo battuto verso il primo palo da Son: palla di poco a lato!

67' - ALLI A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Son lancia il contropiede e serve Kane sulla sinistra: palla tesa in area su cui arriva Alli che di prima gira il pallone verso la porta, la sfera si spegne di un soffio a lato del palo!

73' - HOJBJERG DAI 30 METRI! Punizione calciata direttamente in porta: Bachmann mette in angolo dopo una insidiosa deviazione della barriera!

84' - KANE MANCA IL 2-0! Lucas va via dalla sinistra, arriva sul fondo e mette al centro: Troost-Ekong devia quanto basta per evitare il tap-in di Kane da due passi!

Il migliore

Heung-min SON - Ha una marcia in più rispetto a compagni e avversari: ancora una volta è lui il match winner, l'uomo in più di Espirito Santo con o senza Harry Kane.

Il peggiore

Daniel BACHMANN - Un solo - pesantissimo - errore nella sua partita, quello che ha portato al gol di Son che ha condannato il Watford.

