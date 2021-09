Un piccolo grande gesto a supporto del nostro pianeta: la Federcalcio inglese, in accordo cole con- promotore dell'evento - ha dato il proprio via libera alla prima partita della storia a zero emissioni di carbonio: sarà Tottenham-Chelsea , in programma il prossimo 19 settembre alle 17:30 ale valida per la 5^ giornata del campionato di. Spostamenti vietati sui mezzi ad emissioni di carbonio sia per i tifosi che per le squadre, allo stadio verrà servito solamente cibo vegano: così il mondo del calcio prova a dare un segnale importante a supporto della Terra.