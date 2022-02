Momento nero per il Tottenham di Antonio Conte: gli Spurs hanno incassato 3 sconfitte consecutive e ora si trovano all'8° posto a 27 punti dal Manchester City capolista. L'ex allenatore della Juve ha parlato del momento della squadra soprattutto in merito al mercato di riparazione:

"A gennaio sono andati via quattro giocatori importanti, non è semplice. Ne sono arrivati due, anche numericamente invece di rinforzarti sulla carta potresti esserti 'indebolito'. Bentancur e Kulusevski in prospetto sono ideali per il Tottenham che cerca giocatori giovani e da far crescere, ma non sono pronti. La filosofia del club è questa”.

Conte: "Lotta Champions? Abbiamo l'1% di possibilità"

Raggiungere la zona Champions League è uno degli obiettivi del Tottenham, ma, stando sempre alle parole dell'allenatore, è un traguardo difficile. Quasi impossibile:

"Ho sempre detto che mi sentivo l'1% di vincere il campionato ed è strano perché oggi abbiamo l'1% di poter arrivare al 4° posto. Il livello di questo campionato è molto alto e non c'è molto spazio per altre squadre oltre a quelle di vertice. L'importante è non aver paura ed avere voglia di combattere".

Sull'esperienza londinese

"Mi sono reso conto che la situazione qui al Tottenham è molto diversa rispetto a quella a cui ero abituato, del lottare per vincere. In questo momento, il Tottenham è una delle tante squadre che stanno nel mezzo. C'è da lavorare tanto ma non mi spaventa assolutamente"

Conte: "Eriksen? Quest'estate ho avuto paura, per lui porta..."

