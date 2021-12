La Premier League è in bilico! Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio del rinvio delle partite del prossimo week end e una sospensione dell’attività dell’intero movimento calcistico fino a metà gennaio. La situazione Covid è esplosiva: ieri nel Regno Unito sono stati registrati i numeri record di 78.610 nuovi positivi e 165 decessi.

Ad

Il calcio ha una percentuale più bassa di vaccinati rispetto al trend della Gran Bretagna. A fine ottobre solo il 68% aveva ricevuta la prima dose e l’81% era fermo alla prima

Premier League Guardiola umilia Bielsa: Manchester City-Leeds 7-0! IERI A 19:46

In Premier, finora, sono state rinviate Brighton-Tottenham, Brentford-Manchester United, Leicester-Tottenham e Burnley-Wartford, ma tutto il campionato è ormai al collasso. Al termine di Brighton-Wolverhampton (0-1), l’allenatore della squadra di casa, Graham Potter, ha invitato i vertici della lega inglese a riflettere bene: "Vogliamo tutti che il calcio vada avanti, ma devono esserci le condizioni per farlo. La salute ha la priorità. Bisogna capire se sia giusto proseguire su questa strada". L’ultimo bollettino del Manchester United ha riportato 19 positività, mentre il Brentford ha aggiunto altre 4 positività alle 9 precedenti.

Le parole di Klopp

"Ci deve essere chiarezza sui nomi dei positivi e sui numeri reali. Abbiamo il diritto di sapere. Nel caso in cui dovessi contrarre il Covid, e mi auguro che questo non avvenga, non avrei nessun problema a rendere pubblica la mia positività per ragioni di correttezza. Bisogna vaccinarsi. Per proteggere sé stessi e per gli altri, per la comunità intera alla quale apparteniamo".

Klopp: "Il Milan non meritava di arrivare ultimo nel girone"

Premier League United, allarme Covid: rinviata la partita contro il Brentford 14/12/2021 A 07:58