Premier League

Una partita spettacolare, dura e ricca di emozioni, quella tra Tottenham e Leeds. La spuntano gli uomini di Antonio Conte, 4-3 al cardiopalma con doppietta di Bentancur e un super Kulusevski. Un successo a tinte bianconere, tre punti che portano gli Spurs a -3 dal Manchester City, sconfitto nel pomeriggio dal Brentford . Vince anche il Liverpool, che trova la seconda vittoria di fila in campionato e si porta vicino alla zona Europa: 3-1 al Southampton. La rivale dei Reds, l'Everton, crolla contro il Bournemouth: 3-0. Il Leicester vince 2-0 sul campo del West Ham di Scamacca, il Nottingham batte 1-0 il Crystal Palace.

Tottenham-Leeds 4-3 (primo tempo 1-2)

Succede veramente di tutto a Londra. Il Tottenham di Conte trova tre punti pesanti e sofferti: gli Spurs si trovano sotto tre volte e in altrettante occasioni riescono a ribaltare la situazione, prima del gol partita di Bentancur. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per il Leeds: vantaggio di Summerville, pareggio di Kane (proteste degli ospiti per un possibile fallo di Lenglet) e rete di Rodrigo. In avvio di ripresa c'è il pari del Tottenham con Davies, a spezzare l'equilibrio ci pensa ancora Rodrigo: questa volta sono gli Spurs a protestare. Spalle al muro, la formazione di Conte trova la forza per risalire: Bentancur pareggia all'81' e due minuti più tardi segna il 4-3 su splendida azione di Kulusevski, scatenato in tutta la partita. Nel finale arriva anche il rosso per Adams.

L'esultanza del Liverpool Credit Foto Getty Images

Liverpool-Southampton 3-1 (primo tempo 3-1)

Una partita più equilibrata di quanto non racconti il punteggio. Il Liverpool vince 3-1 ad Anfield contro il Southampton e si avvicina alla zona Europa: il quarto posto del Newcastle è distante cinque punti. I quattro gol arrivano tutti nel primo tempo: Firmino sblocca il match di testa, pareggio di Adams e doppietta di Darwin Nunez. Nella ripresa ci sono occasioni da una parte e dall'altra, i Saints stanno bene in campo e sbattono su super Alisson.

Le altre

Sono ben cinque le partite di Premier che si giocano in contemporanea alle 16. Occhi puntati su Scamacca, ma l'attaccante italiano e il West Ham restano a secco: il Leicester vince 2-0 in trasferta grazie alle reti di Maddison (in apertura) e Barnes. Seconda vittoria consecutiva per le Foxes, mentre il West Ham è a tre ko di fila: era uno scontro a pari punti, ora il Leicester è a 17 e il West Ham fermo a 14. A -1 c'è il Nottingham Forest, che trova tre punti pesantissimi in casa contro il Crystal Palace: a decidere è il gol di Gibbs-White al 57', inizialmente annullato per fuorigioco e poi convalidato dalla Var. Nel primo tempo il Palace fallisce un rigore con Zaha. Nell'altra sfida del pomeriggio, netto 3-0 del Bournemouth sull'Everton: anche l'altro club di Liverpool è a quota 14 punti.

