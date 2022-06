Brutta disavventura e vacanza rovinata per Marco Verratti. Il centrocampista, in vacanza ad Ibiza in attesa dell'inizio della nuova stagione del suo PSG, ha subito un furto all'interno della sua abitazione in zona Cala Jondal, nel comunque di San Josep. La casa è nota nella zona per essere di proprietà di Ronaldo "il Fenomeno" ed era deserta al momento dell'arrivo dei ladri, che sono riusciti a penetrare all'interno senza alcun segno di effrazione in nessuno dei vari ingressi. La Guardia Civile ha confermato alle emittenti locali che i malviventi hanno sottratto una notevole quantità di denaro e gioielli: non è stata ancora stimata la cifra esatta, ma si parla di circa 3 milioni di euro. Uno spiacevole inconveniente per il centrocampista azzurro, avvenuto nella giornata di domenica: Verratti ha sporto invece denuncia nella giornata di ieri.

Guardiola pazzo di Verratti: "Mi sono innamorato, è incredibile"

