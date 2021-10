Le pagelle dell'Italia Under 21

Stefano TURATI 6: rischia grosso, subito dopo il 2-0, su retropassaggio di Okoli stoppando malissimo il pallone coi piedi. Si riscatta ampiamente al 94' salvando il risultato su bolide da fuori di Dedic.

Raoul BELLANOVA 6,5: martello della corsia destra. Sfiora il tris a inizio ripresa e mette a centro area tanti palloni interessanti. Stringe i denti anche dopo un acciacco muscolare.

Matteo LOVATO 7: semplicemente perfetto in difesa. Al 28' è lui a sventare, di testa e sulla linea, il tiro a porta vuota di Basic, in seguito all'errore in controllo di Turati.

Caleb OKOLI 7: conferma la sua particolare attitudine offensiva già palesata in Serie B. Il centrale difensivo della Cremonese, in prestito dall'Atalanta, è uno tra i migliori del match di Zenica.

Riccardo CALAFIORI 6,5: tante sgroppate lungo la fascia mancina. Il terzino della Roma continua a crescere.

Dal 67' Iyenoma Destiny Udogie 6: bene nei ripiegamenti di fine match.

Sandro TONALI 7,5: semplicemente di un'altra categoria. Entrambi gli assist vincenti dalla bandierina sono suoi e non si contano i filtranti che mandano al tiro un po' tutti.

Salvatore ESPOSITO 6,5: primo tempo di grinta e grande visione di gioco. Nicolato gli risparmia la ripresa perché ammonito.

Dal 46' Nicolò Rovella 6: buona prova da parte del centrocampista del Genoa, che però cala eccessivamente coi ritmi nella fase finale della gara.

Samuele RICCI 6,5: tantissime idee tra geometrie e inserimenti. L'empolese è però costretto a uscire all'85' per un acciacco muscolare.

Dall'85' Filippo Ranocchia: sv.

Lorenzo COLOMBO 6,5: moto perpetuo là davanti, sulla destra. Conferma il suo ottimo momento già palesato in Serie B con la maglia della SPAL.

Lorenzo LUCCA 6: a inizio partita, tutti i fari sono puntati su di lui, il capocannoniere della Serie B. Si ritrova, tuttavia, a recitare un ruolo da attore non protagonista, difendendo - con la sua enorme stazza - tanti palloni utili a favore di Colombo e Vignato.

Dal 67' Roberto Piccoli 6: subito insidioso, anche se davanti allo specchio perde il confronto con l'estremo difensore avversario Cetkovuc.

Emanuel VIGNATO 7: gol al volo di pregevole fattura e tocchi pregiati per i compagni di reparto. Niente male come debutto con l'Under 21.

Dall'82' Sebastiano Esposito: sv.

CT Paolo NICOLATO 7: la sua squadra sembra irresistibile nel primo tempo. Tuttavia, come lui stesso ha dichiarato a fine partita: "Nella ripresa si sarebbe dovuto trovare il tris con le tantissime occasioni create. Dobbiamo migliorare"

Le pagelle della Bosnia Under 21

(4-2-3-1): Cetkovic voto 7; Dedic 6.5, Pavlovic 4.5, Barisic 7, Nikic 5.5; I. Savic 5 (77'Marjanovic 6.5), Begic 6; Drijo 5 (62' Kulasin 6), Basic 5.5 (62' Salcin 6), M. Savic 5 (46' Mesinovic 5); Masic 5.5 (73' Zubanovic 6). Ct. Starcevic 5.5.

