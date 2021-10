A seguire, il report completo del match...

END - E' FINITA! BOSNIA-ITALIA UNDER 21 1-2! Azzurrini ancora a punteggio pieno nel gruppo F!

90'+5 - AMMONITI ZUBANOVIC E TURATI per reciproche scorrettezze.

90'+4 - MIRACOLO DI TURATI! Il portiere della Reggina sventa la bomba da fuori di Dedic destinata sotto il sette!

90+2 - Azzurrini che devono cercare di mantenere la calma!

90+1 - 6' di recupero!

88' - ULTIMI MINUTI DI GIOCO: Italia Under 21 sempre in vantaggio 2-1!

85' - ORA, PERO', I GUAI MUSCOLARI SONO PER RICCI, CHE CHIEDE IL CAMBIO! Al suo posto, dentro Filippo Ranocchia, classe 2001 del Vicenza, in prestito dalla Juventus.

84' - Bellanova stringe i denti nonostante l'acciacco muscolare.

82' - CAMBIO NELL'ITALIA! Sebastiano Esposito subentra a Emanuel Vignato.

80' - GOL DELLA BOSNIA CON BARISIC! Tiro imparabile dal limite su appoggio del neoentrato Marjanovic: palla che colpisce la base inferiore della traversa e s'insacca. Nulla da fare per Turati e Bosnia che la riapre: 1-2 a Zenica!

79' - AMMONITO OKOLI!

77' - MARJANOVIC PER IGOR SAVIC NELLA BOSNIA: è l'ultimo cambio per i padroni di casa.

75' - PICCOLI A TU PER TU CON CETKOVC! Prodigioso intervento risolutorio coi piedi del porteire bosniaco!

73' - Zubanovic per Masic nella Bosnia.

72' - KULASIN! Dribbling e conclusione in area al cospetto di Lovato: palla sull'esterno della rete. Pericolosa la Bosnia.

71' - Problemi muscolari per Bellanova, che si accascia a terra.

68' - SUBITO PICCOLI! Girata rasoterra in area: Cetkovic respinge coi piedi!

67' - DOPPIO CAMBIO NELL'ITALIA! Udogie e Piccoli prendono il posto di Calafiori e Lucca.

67' - TRE AMMONITI PER LE SCARAMUCCE! Gialli per Dedic, Vignato e Begic per reazione.

65' - Scintille dopo uno scontro a metà campo tra Emanuel Vignato e Dedic!

62' - DOPPIO CAMBIO BOSNIA! Dentro Kulasin e Salcin, fuori Drijo e Basic!

61' - ROVELLA! Il centrocampista del Genoa viene cercato all'altezza del dischetto da Bellanova: palla deviata in corner.

58' - L'Italia Under 21 tornerà in campo martedì 12 ottobre a Monza contro la Svezia.

55' - Sebastiano Esposito, dalla panchina, sta intensificando il suo riscaldamento.

52' - TONALI MANDA IN PROFONDITA' BELLANOVA! Destro sul primo palo respinto coi piedi dall'estremo difensore bosniaco Cetkovic!

51' - Nel gruppo F si giocano anche Svezia-Montenegro (1-0, al momento) e Irlanda-Lussemburgo (1-0 ultimo aggiornamento).

48' - CALAFIORI! Cross basso dalla sinistra allontanato in estirada dalla retroguardia bosniaca!

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO!

INTERVALLO - Sostituzione anche nella Bosnia: fuori Milan Savic, dentro Mesinovic.

INTERVALLO - Rovella per Salvatore Esposito nel centrocampo azzurro: primo cambio per Nicolato!

INTERVALLO - Niente recupero! Si va negli spogliatoi sul 2-0 per l'Italia Under 21 grazie ai gol di Okoli ed Emanuel Vignato!

43' - Si attende l'entità del recupero di questo primo tempo.

40' - COLOMBO! Conclusione di prima intenzione a rimorchio su idea di Ricci: Barisic, con un po' di fortuna, riesce ad allontanare il pericolo: Italia Under 21 vicinissima al tris!

39' - E' sempre l'Italia a mantenere il pallino del gioco!

36' - AMMONITO IGOR SAVIC! Fallo simile a quello di Salvatore Esposito. A farne le spese, Samuele Ricci.

34' - AMMONITO SALVATORE ESPOSITO! Primo giallo del match. Il centrocampista della SPAL non è riuscito a frenare il proprio slancio a metà campo ai danni di M. Savic.

31' - SE N'E' ANDATA LA PRIMA MEZZ'ORA DI GIOCO - Dominio degli Azzurrini, in vantaggio 2-0 a Zenica!

28' - ERRORACCIO DI TURATI COI PIEDI SUL RETROPASSAGGIO DI OKOLI! Basic s'impossessa del pallone e calcia a porta vuota dove arriva l'incredibile salvataggio di testa di Lovato!

27' - GOOOOOL! GOOOOOOL! 2-0 ITALIA CON EMANUEL VIGANTO! Ancora su corner battuto da Tonali, questa volta dalla sinistra: palla sul seconto palo e conclusione al volo dell'attaccante esterno del Bologna!

24' - EMANUEL VIGNATO! Destro a rimorchio murato da Barsisic, su iniziativa lungo la mancina da parte di Ricci.

21' - COLOMBO DENTRO PER LUCCA! L'attaccante del Pisa, in scivolata, non ci arriva di un soffio sulla protezione aerea della palla di Barisic!

19' - GOOOOOOL! GOOOOOOOL! 1-0 DELL'ITALIA CON CALEB OKOLI! Il difensore della Cremonese (in prestito dall'ATlanta) insacca di testa scegliendo ottimamente il tempo sul corner dalla destra battuto da Tonali!

17 - L'Italia insiste...

14' - EMANUEL VIGNATO! Batti e ribatti dopo il corner: sinistro sul primo palo con palla di poco a lato!

14' - RICCI! Conclusione sporca da fuori, che trova una deviazione in calcio d'angolo!

11' - Gran palleggio degli Azzurrini sotto il diluvio di Zenica, città di 116mila abitanti nel cuore della Bosnia ed Erzegovia.

08' - SINISTRO DI COLOMBO! Conclusione scoordinata, dalla distanza, e palla altissima.

07' - Sono i ragazzi di Nicolato a fare la partita, in queste battute iniziali.

04' - Possesso palla azzurro...

ORE 17,30 - Si comincia!

INNI - Si comincia con quello italiano. Seguirà quello bosniaco.

PANCHINA ITALIA - Russo, Cambiaso, Se. Esposito, Cancellieri, Piccoli, Pirola, Ranocchia, Rovella, Pirola.

PANCHINA BOSNIA: Dizdarevic, Colic, Grgic, Kulasic, Marjanovic, Mesinovic, Milojevic, Salcin, Zubanovic.

FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali, Sa. Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, E. Vignato. Ct. Nicolato.

FORMAZIONE BOSNIA ED ERZEGOVINA (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; I. Savic, Begic; Drijo, Basic, M. Savic; Masic. Ct. Starcevic.

ORE 17,15 - Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Fonsato alla diretta scritta di Bosnia Erzegovina-Italia Under 21, terzo match degli Azzurrini nelle qualificazioni degli Europei 2023 Under 21. Prime due gare vittoriose con Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Fonsato alla diretta scritta di Bosnia Erzegovina-Italia Under 21, terzo match degli Azzurrini nelle qualificazioni degli Europei 2023 Under 21. Prime due gare vittoriose con Montenegro Lussemburgo . Fischio d'inizio alle 17,30. Allo stadio "FF BH Football Training Centre" di Zeneca, arbitra il danese Peter Kjærsgaard-Andersen.

