Momenti di paura per Lionel Messi durante il primo tempo di Venezuela-Argentina , match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: il neo attaccante del PSG ha infatti subito un fallo violentissimo da parte di Adrian Martinez, che è entrato sulla tibia col piede a martello: Messi si è accasciato al suolo dolorante, ma per fortuna si è rialzato dopo alcuni minuti e ha terminato regolarmente il match.