Notizie ben poco incoraggianti, dal ritiro dell’Argentina per l’Inter che registra un piccolo problema muscolare a Lautaro Martinez che salterà il prossimo impegno dell’Albiceleste nelle qualificazioni mondiale contro il Paraguay. I media argentini, in attesa di ulteriori esami, parlano di un guaio molto ridotto manifestatosi nell’allenamento di rifinitura e sottolineano come – nonostante il giocatore potrebbe anche stringere i denti e almeno essere a disposizione per la panchina – l’idea del ct Scaloni sia quella di tenere a riposo il Toro, non convocarlo ed eventualmente recuperarlo per l’impegno di lunedì contro l’Uruguay o al più tardi per l’ultimo impegno di questo ciclo di impegni di qualificazione mondiali contro il Perù (venerdì 15/10).

Tocca al "Tucu" Correa

Secondo “Radio la Red”, il ct argentino al posto di Lautaro offrirà una chance a un altro interista, Joaquin Correa, che dovrebbe dividersi un posto in attacco con Messi e Di Maria.

