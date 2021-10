il progetto per il nuovo San Siro può ripartire. Nelle prossime settimane è in programma l’incontro con Milan e Inter, mentre i sì per far partire il progetto esecutivo e quindi per la scelta del nuovo stadio, (La Gazzetta dello Sport, sono focalizzate sul nuovo impianto, che secondo le proiezioni dovrebbe portare nelle casse circa 120 milioni a testa a stagione. A pieno regime oggi il Meazza vale una quarantina di milioni. Un terzo. Dopo la rielezione di Giuseppe Sala come sindaco di Milano,. Nelle prossime settimane è in programma l’incontro con Milan e Inter, mentre i sì per far partire il progetto esecutivo e quindi per la scelta del nuovo stadio, ( Cattedrale di Populous o Anelli di Milano di Manica-Sportium) sono attesi entro la fine del 2021. Entrambe le società, scrive, sono focalizzate sul nuovo impianto, che secondo le proiezioni dovrebbe portare nelle casse circa. A pieno regime oggi il Meazza vale una quarantina di milioni. Un terzo.

Per realizzare il distretto, comprensivo del nuovo impianto, del vecchio stadio “rifunzionalizzato” (ne resterà in piedi solamente una porzione) e di tutta la restante area commerciale, i due club hanno previsto un finanziamento della durata di 30 anni e un interesse del 5% annuo che coprirà circa il 90% delle spese totali. Il costo dell’operazione si aggirerà intorno ai 500 milioni di euro per quanto riguarda il solo stadio, mentre per il resto del distretto, con ben 106mila metri quadrati di verde, serviranno altre risorse per 700 milioni. Compatibilmente con imprevisti e ritardi il nuovo San Siro potrebbe debuttare nel 2025 e ospitare i Giochi di Milano-Cortina 2026.

Il Milan attende l'Inter

A marzo, quando lo scudetto della squadra di Conte non era poi così lontano, Beppe Sala aveva stoppato il progetto delle due squadre proprio per colpa dell’incertezza attorno alla proprietà nerazzurra: nuovi soci all’orizzonte, addirittura ipotesi di vendita di Suning, schiacciata dalle disastrose conseguenze della pandemia, poca chiarezza. "Lo stadio si deve fare ma l’Inter venga a dirci chi guiderà la società – aveva detto alla Rosea il sindaco di Milano –. Il progetto non mi preoccupa, ma voglio sapere chi sarà il mio partner in futuro. Devo essere prudente: se non ci fossero trattative aperte sull’Inter non avrei problemi". Successivamente è arrivato il maxi-finanziamento da parte di Oaktree e le casse nerazzurre hanno ricominciato a respirare. Ora i contatti sono ripresi, ma fino a quando non ci saranno le firme tutto è possibile. Dall’Inter non è arrivata nessuna nota ufficiale di chiarimento. E il tempo stringe.

San Siro, Beppe Sala ottimista: "Inter e Milan ci vengono incontro"

