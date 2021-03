Calcio

Calcio, Olanda, De Ligt: "Protesteremo per il rispetto dei diritti umani"

CALCIO - Matthijs de Ligt ha rivelato che l'Olanda seguirà Norvegia e Germania nella protesta per i diritti umani violati in Qatar, in occasione del match di qualificazione mondiale contro la Lettonia ad Amsterdam.

00:00:36, un' ora fa