Qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 per la zona europea. Un paio di risultati clamorosi: a parte c’è addirittura la sconfitta della Spagna. Gli iberici escono sconfitti per 2-1 in casa della Svezia e ora rischiano addirittura gli spareggi. Nel Gruppo B vittoria per il Kosovo per 1-0 sulla Georgia. Dodici partite disputate oggi (giovedì 2 settembre) per quanto riguarda leUn paio di risultati clamorosi: a parte il pareggio dell’Italia con la Bulgaria per 1-1 Gli iberici escono sconfitti per 2-1 in casa della Svezia e ora rischiano addirittura gli spareggi. Nel Gruppo B vittoria per il Kosovo per 1-0 sulla Georgia.

Non sbagliano Belgio e Inghilterra che invece dominano in lungo e in largo. Lukaku (doppietta per lui) e compagni battono per 5-2 l’Estonia, poker (4-0) invece per i vice campioni d’Europa. Da segnalare nello stesso raggruppamento il 4-1 della Polonia sull’Albania. Esordio vincente sulla panchina della Germania per Hansi Flick, 2-0 al Liechtenstein.

BELGIO 2-5 – 2′ Kait (E), 22′ Vanaken (B), 29′ e 52′ Lukaku (B), 65′ Witsel (B), 76′ Foket (B), 83′ Sorga (E)

REP. CECA-BIELORUSSIA 1-0 – 34′ Barak

GEORGIA-KOSOVO 0-1 -18 ‘ Muriqi

SVEZIA-SPAGNA 2-1 – 5′ Soler (SP), 6′ Isak (SV), 57′ Claesson (SV)

ANDORRA-SAN MARINO 2-0 – 18′ e 24′ Vales

UNGHERIA-INGHILTERRA 0-4 – 55′ Sterling, 63′ Kane, 69′ Maguire, 87′ Rice

POLONIA-ALBANIA 4-1 – 12′ Lewandowski (P), 25′ Cikalleshi (A), 44′ Adam Buksa (P), 54′ Krychowiak (P), 89′ Linetty (P)

LIECHTENSTEIN-GERMANIA 0-2 – 41′ Werner, 77′ Sané

MACEDONIA DEL NORD-ARMENIA 0-0

ISLANDA-ROMANIA 0-2 – 47′ Man, 83′ Stanciu

LITUANIA-IRLANDA DEL NORD 1-4 – 20′ Ballard (I), 52′ Washington rig. (I), 55′ Baravykas (L), 67′ Lavery (I), 82′ McNair rig. (I)

