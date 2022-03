Esclusioni eccellenti di Roberto Mancini nell'elenco dei convocati per la semifinale playoff contro la Macedonia del Nord , valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il commissario tecnico azzurro, come rende noto la Figc in una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha deciso di escludere dalla lista dei 23 diversi big come Belotti, Scamacca, Zaniolo, Zaccagni e Bonucci. Come riferito da Sky Sport Scamacca, considerato ormai la prima alternativa di Immobile, è alle prese con un problema all'adduttore e a titolo precauzionale Mancini ha deciso di non rischiarlo nella speranza di averlo al top per l'eventuale finale di martedì. Guarderanno il match del Barbera dalla tribuna anche Luiz Felipe, Sensi, Biraghi e Gollini. Nell'elenco dei convocati c'è Chiellini che non dovrebbe comunque partire titolare.