Non dobbiamo fare nulla di straordinario, nulla che non sappiamo fare. Ci sarà un bellissimo ambiente e abbiamo tutti una grande voglia di giocare. Stiamo bene e sappiamo cosa dobbiamo fare". Sono le parole di A novembre, quando non siamo riusciti ad andare diretti al Mondiale, c'è stata delusione ed è inutile negarlo. Vogliamo andare in Qatar e come noi tanti tifosi. Qui a Palermo c'è grande entusiasmo, lo percepiamo da quando siamo arrivati". E sulle sue condizioni: "Sto bene, mi sono allenato bene e non ho fastidi o timori. Poi si possono fare tante scelte, anche se noi dobbiamo pensare alla partita e punto. Sono contento di stare bene e di essere sereno nell'allenarmi, visto l'ultimo mese è già importante". ". Sono le parole di Giorgio Chiellini , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale Italia, attenta alla Macedonia: oltre a Elmas (e Pandev) c'è di più valida per i playoff verso i Mondiali di Qatar 2022 : "". E sulle sue condizioni: "".

"L'Italia è una squadra forte"

Ad

"Noi siamo una squadra forte, dobbiamo giocare con la giusta convinzione e quel pizzico di presunzione. Non dobbiamo avere paura, né il braccino corto. Godiamoci questa atmosfera".

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini: "Fiducia ai ragazzi dell'Europeo, l'Italia sa cosa fare" 2 ORE FA

Sulla Macedonia

"Non è qui per caso, ma noi dobbiamo solo essere noi stessi e giocare a calcio. Ma è il nostro percorso negli ultimi tre anni e mezzo, né più né meno. Se giochiamo come abbiamo sempre fatto, il risultato lo raggiungeremo. Chi ha vissuto l'esperienza di 4 anni fa (lo spareggio con la Svezia nel 2017, ndr) saprà gestire bene le emozioni".

Globe Soccer Awards 2021: Mancini miglior allenatore dell'anno

Qualificazioni Mondiali Europa Certezza Berardi, può essere il trascinatore dell'Italia di Mancini? 8 ORE FA