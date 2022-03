Italia-Macedonia, Chiellini: "Siamo forti, non dobbiamo avere paura né il braccino corto. Io sto bene, ho recuperato"

PLAYOFF MONDIALI QATAR 2022 - Il difensore azzurro parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Palermo contro la Macedonia del Nord: "Non dobbiamo fare nulla di straordinario, nulla che non sappiamo fare. Ci sarà un bellissimo ambiente, abbiamo tutti una grande voglia di giocare. Vogliamo andare in Qatar. Dobbiamo giocare con la giusta convinzione senza il braccino corto".