Italia-Bulgaria, match della quarta giornata delle Qualificazioni Mondiali andato in scena allo stadio Franchi di Firenze, si è concluso col punteggio di 1-1 . A segno Chiesa per l'Italia e Atanas Iliev per la Bulgaria. Gara arbitrata dall'olandese Serdar Gozubuyuk. Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato la sfida.

Classifiche e risultati

Qualificazioni Mondiali Europa Italia-Bulgaria, pagelle: Jorginho e Chiesa al top; male Florenzi 11 ORE FA

Gambe pesanti e ritmo da trovare: non è un dramma

Era accaduto anche un anno fa, ricordate? Sempre a Firenze, sempre al Franchi, sempre 1-1, anche se allora l'avversario era la Bosnia e si giocava per la Nations League. Stesso refrain: un pari accolto con qualche sopracciglio alzato contro un avversario inferiore, la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada. Con la Bulgaria, stessa storia. “Il problema è la prima partita”, avvertiva Mancini alla vigilia. E ancora una volta il ct ci aveva visto giusto. Perché la preparazione estiva e le gambe pesanti si sono fatte sentire, specialmente nella fase finale della contesa, assieme a una comprensibile perdita di lucidità. Non è un dramma. Occhio, però: in Svizzera, domenica sera, sarà già una sfida delicatissima.

La vera mancanza dell'Italia: un centravanti d'area di rigore

La vittoria degli Europei ha mascherato, seppur parzialmente, una delle mancanze dell'Italia: quella di un centravanti duro e puro, uno di quelli che sappiano riempire l'area di rigore, fare a sportellate nell'area piccola e magari segnare qualche gol brutto e sporco. Come brutte e sporche sono partite così, all'apparenza semplici semplici prima di incartarsi in maniera imprevedibile. Immobile ha altre caratteristiche e anche a Firenze se n'è avuta la riprova. Lo dimostra il numero enorme di palloni gettati in mezzo all'area dagli esterni, Chiesa e Florenzi in primis, diventati preda dei centrali bulgari. Un tempo intero ad attaccare, ma le palle gol sono piovute solo attraverso le solite trame ragionate palla a terra, senza poter mai cambiare spartito. Questione di caratteristiche, semplicemente.

Un'occasione sprecata da Immobile in Italia-Bulgaria Credit Foto Getty Images

Chiesa è sempre la luce azzurra

Come se il tempo si fosse fermato. Federico Chiesa ha aperto la nuova stagione come aveva chiuso la vecchia. Correndo per quattro, dando l'anima, calciando da ogni posizione. E segnando. Contro l'Empoli, sabato scorso, è stato l'unico juventino a meritarsi elogi veri in una serata da dimenticare. E a Firenze si è ripetuto, trovando lo splendido gol del vantaggio dopo uno scambio al limite con Immobile e costruendo gran parte delle palle gol della ripresa. Giocatore imprescindibile per questa squadra. Ma lo si sapeva già.

Italia-Bulgaria, 2 settembre 2021, Qualificazioni Mondiali 2022: il gol dell'1-0 di Federico Chiesa (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Florenzi sta vivendo un momento poco felice

Dal punto di vista individuale, non è un gran periodo per Alessandro Florenzi. Dal triplo divorzio con la Roma (Valencia e PSG, prima del Milan) all'infortunio che lo ha costretto a saltare praticamente tutto l'Europeo, rientrando giusto in tempo per disputare uno spezzone di finale, il nuovo acquisto dei rossoneri qualche delusione negli ultimi tempi l'ha vissuta. E anche ieri sera è sembrato impacciato , terribilmente impreciso al cross e fuori fase su Despodov, che lo ha superato di forza servendo ad Atanas Iliev la palla del pareggio. Deve ritrovarsi.

Prestazione da dimenticare da parte del neoacquisto del Milan, schierato al posto di Di Lorenzo, finito in tribuna. Pasticcia e si attarda su Despodov in occasione dell'1-1 targato Atanas Iliev, peccando in generale molto spesso in controllo e svirgolando numerosi palloni nei cross. Serata storta [dalle pagelle di Italia-Bulgaria 1-1]

Atanas Iliev, bel colpo dell'Ascoli

Il movimento all'interno dell'area e la zampata precisa alle spalle di Donnarumma non hanno fatto altro che confermare le doti di Atanas Iliev, il centravanti della Bulgaria, a segno con l'unico tiro in porta. Nell'attuale stagione Iliev gioca in Italia: all'Ascoli, club che qualche gioiello all'estero riesce a pescarlo (Sabiri su tutti). Complimenti ai marchigiani, capaci di assicurarsi una potenziale sorpresa della Serie B.

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Qualificazioni Mondiali Europa Sorpresa a Firenze, Italia bloccata dalla Bulgaria: 1-1 14 ORE FA