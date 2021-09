Svizzera-Italia, match della quinta giornata delle Qualificazioni Mondiali andato in scena al St. Jakob Park di Basilea, si è concluso col punteggio di 0-0 . Gara arbitrata dalllo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Con questo risultato l'Italia di Roberto Mancini mantiene 4 lunghezze di vantaggio sulla Svizzera di Murat Yakin, che però ha due partite in meno. Nella ripresa Jorginho si è fatto parare da Sommer un calcio di rigore. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

=== Le pagelle dell'Italia ===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Una smanacciata su Zakaria e poco altro. La Svizzera non si rende praticamente mai pericolosa dalle sue parti.

Giovanni DI LORENZO 6 - Soffre qualcosina, specialmente nel primo tempo, poi prende le misure agli avversari di turno. Davanti si propone poco.

Leonardo BONUCCI 6 - Non è per nulla preciso nei disimpegni dalle retrovie, suo punto forte, anche se difensivamente se la cava bene con Seferovic.

Giorgio CHIELLINI 6,5 - Presente anche lui, nonostante già nel primo tempo si prenda un'ammonizione. Difficile, se non impossibile, superarlo.

Emerson PALMIERI 6 - Non è Spinazzola e si vede. Raramente accelera sulla propria fascia di competenza. Dietro, comunque, è diligente e attento.

Nicolò BARELLA 6 - Corre per quattro, come sempre, e fa partire un paio di interessantissime imbucate per Immobile. L'ultimo a mollare (dal 90' Matteo PESSINA s.v.)

JORGINHO 5 - Male. Il rigore orrendamente calciato tra le mani di Sommer ne condiziona pesantemente la prestazione, mandandolo in bambola nella mezz'ora finale.

Manuel LOCATELLI 6 - Bel primo tempo, con la chicca del lancio che manda in porta Locatelli. Poi perde nettamente brillantezza e lucidità, anche se mette davanti al portiere pure Insigne (dal 77' Marco VERRATTI s.v.)

Domenico BERARDI 5,5 - Vivace, si guadagna il rigore, ma nei pressi della porta tradisce: l'errore a tu per tu con Sommer è una macchia che non si cancella (dal 59' Federico CHIESA 5,5 - Si fa vedere per un'impressionante accelerazione tra due-tre avversari, ma è l'unico lampo di una mezz'ora grigia)

Ciro IMMOBILE 5 - Si impegna, si dedica nelle sponde per chi arriva da dietro, ma punge pochissimo. E in nazionale non è una novità (dal 59' Nicolò ZANIOLO 5,5 - Non cambia il corso della gara, anche se un po' di scompiglio lo crea, cercando anche il gol dalla bandierina)

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Ha un paio di occasioni per far male, ma un po' per sfortuna e un po' per la bravura di Sommer non le sfrutta. Per il resto, sbaglia troppo (dal 90' Giacomo RASPADORI s.v.)

Ct. Roberto MANCINI 5,5 - Non è un'Italia brillante, non è un'Italia incisiva. E neppure i cambi danno la sterzata alla gara. Serve ritrovare il filo del gioco e delle vittorie.

=== Le pagelle della Svizzera===

Sommer 7; Widmer 6, Elvedi 6,5, Akanji 5,5, Rodriguez 4,5 (63' Garcia 6); Aebischer 6, Frei 6,5, Sow 6,5 (63' Zakaria 6,5); Steffen 5,5 (71' Fassnacht s.v.), Zuber 5,5 (63' Vargas 6); Seferovic 5 (86' Zeqiri s.v.). Ct. Yakin 6,5

