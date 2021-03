”. Cristiano Ronaldo dopo la rabbia mostrata in campo per il gol fantasma non convalidato al 93’ di Serbia-Portogallo - e che ha portato il fuoriclasse lusitano non solo a beccarsi un cartellino giallo per proteste ma anche a scaraventare la fascia da capitano a terra prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi pochi istanti prima del triplice fischio – non smorza i toni polemici nel post gara affidando al proprio profilo Instagram un messaggio carico di dolore e frustrazione. Ronaldo si sente defraudato dalla direzione di gara di Makkelie e dall’errore macrospico sul gol vittoria non assegnato e che avrebbe regalato ai lusitani i tre punti e, in uno stringato messaggio, esprime tutto il proprio disappunto per una serata amara e in cui è impossibile sbollire la frustrazione e il malumore.