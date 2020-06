Ronaldinho esce dal carcere e sogna il ritorno in campo: Maradona lo vuole al Gimnasia

L'ex fuoriclasse di Milan e Barcellona è agli arresti domiciliari in Paraguay ma starebbe pensando di tornare a giocare dopo il ritiro del 2018. Ci sarebbe una proposta del Gimnasia La Plata allenata da Diego: tra i due c'è grande stima reciproca e si concretizzerebbe un affare che fu vicino già nel 2016.

Il ritorno in campo potrebbe essere il modo giusto per mettersi alle spalle la brutta esperienza del carcere. Questo sarebbe il pensiero di Ronaldinho che, dopo essere stato arrestato in Paraguay, è ancora agli arresti domiciliari ad Asuncion ma sarebbe pronto a tornare in campo dopo il ritiro nel 2018. Lo farebbe soltanto per un amico, Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia La Plata in Argentina.

Il brasiliano, visto incantare con le maglie del Brasile, del Paris Saint-Germain, del Barcellona e del Milan, è attualmente chiuso in un hotel in Paraguay agli arresti domiciliari ma si starebbe allenando grazie all'aiuto della "direzione" che ha trasformato un salone in un campo da calcio. Dinho, arrestato assieme al fratello procuratore Roberto de Assis Moreira per essere entrato nel paese con dei documenti falsi per fare da testimonial a un programma di assistenza sanitaria gratuita per i bambini, potrebbe davvero tornare a giocare.

Secondo il giornale argentino El Dia l'approdo del brasiliano al Gimnasia sarebbe un sogno che si avvera per i tifosi, visto che già nel 2016 sembrava molto vicino al club, ma poi l'affare non era andato in porto. Rimane il fatto che tra Ronaldinho e Maradona c'è un amore reciproco, una stima: perché non solo Dinho vorrebbe giocare per Diego, ma è lo stesso ex Pibe de Oro che vorrebbe in rosa il brasiliano.

Play Icon WATCH Ronaldinho, il campione che incantava col pallone e col sorriso 00:01:39

