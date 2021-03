Una giornata indimenticabile per l'attaccante e capitana del Milan femminile Valentina Giacinti. Nel derby tra Inter e Milan, al "Suning Ydc", la rossonera ha deciso il match con incredibile poker di segnature nel risultato finale di 1-4. Ma c'è di più: la Giacinti ha eguagliato il record di José Altafini, per aver realizzato una tripletta nel Derby della Madonnina nell'arco di un tempo, esattamente come riuscì al bomber oriundo nella prima frazione della stracittadina in data 28 marzo 1960.

Record alla Altafini

Al di là della straripante prestazione di Valentina Giacinti, il Milan mette in cassaforte una vittoria importantissima, che permette alla formazione di Maurizio Ganza di consolidarsi al secondo posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. E' però l'Inter a portarsi in vantaggio con un sinistro preciso dalla distanza della danese Moller, che all'11' porta in vantaggio le nerazzurre. La band di Sorbi crede nel raddoppio e, poco dopo, sfiora il raddoppio con un destro di Marinelli, sventato in corner da Korenciova. Al 15', però, Giacinti inizia lo show: rossonere in vantaggio con il colpo di testa in pallonetto della capitana dopo la respinta di Marchitelli su fendente da fuori di Jane. Quindi, al 31', gol dal dischetto per un rigore provocato dall'uscita fallosa di Marchitelli su Dowie. Al 38' Valentina Giacinti cala il tris girando sottoil sette un invito rasoterra di Dowie dalla destra. Nella ripresa, poker calato al 64' dopo una splendida combinazione Tucceri-Hasegawa.

