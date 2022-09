StefanoPioli sarà ancora una volta costretto a rinunciare a due pedine importanti come Divock Origi ed Ante Rebic. Alternative importanti soprattutto in chiave campionato, visto che nello scontro al vertice mancherà anche il trascinatore Leao per il rosso rimediato a Marassi contro la Sampdoria. Una grana difficile da risolvere per Stefano Pioli, che ha ricevuto nelle ultime ore una doppia piccola batosta riguardo le condizioni dei due giocatori. Il tecnico sperava di recuperare soprattutto l'ex Liverpool, che soffre però di un dolore tendineo derivato ancora dai postumi del grave infortunio patito nell'ultima stagione trascorsa a Liverpool. Il centravanti sarà preso in carico oggi dallo staff della nazionale belga e farà poi ritorno a Milanello all'inizio della prossima settimana. Continuano i problemi in casa Milan. In una settimana fondamentale tra la sfida di Champions alla Dinamo Zagabria ed il big match del prossimo weekend con il Napoli.. Alternative importanti soprattutto in chiave campionato, visto che nello scontro al vertice mancherà anche il trascinatore Leao per il rosso rimediato a Marassi contro la Sampdoria. Una grana difficile da risolvere per Stefano Pioli, che ha ricevuto nelle ultime ore una doppia piccola batosta riguardo le condizioni dei due giocatori.derivato ancora dai postumi del grave infortunio patito nell'ultima stagione trascorsa a Liverpool. Il centravanti sarà preso in carico oggi dallo staff della nazionale belga e farà poi ritorno a Milanello all'inizio della prossima settimana.

Ante Rebic Credit Foto Getty Images

E Rebic? La sua situazione è ancora più complicata. A costringere il croato, falcidiato dagli infortuni nelle ultime stagione, ai box è una fastidiosissima ernia del disco che da fine agosto lo ha di fatto tenuto lontano dalla possibilità di svolgere qualunque attività agonistica. L'infortunio non è più nella fase acuta, ma servirà anche una riatletizzazione piuttosto lunga. Tradotto: sia per lui che per Origi la parola d'ordine è "dopo la sosta". In Champions ci penserà ancora una volta Leao, che in campionato lascerà poi spazio a un candidato non ben definito: saranno provati alti a sinistra Saelemaekers, Diaz e Krunic (lui pienamente ristabilito). Senza dimenticare l'avanzamento di Theo Hernandez, carta a sorpresa nel mazzo sempre buona da giocare.

