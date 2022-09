Il Milan non è solo una grande squadra; da qualche tempo i rossoneri si sono trasformati in una squadra vincente. Il motivo? Queste partite. I meneghini passano a Genova giocando un calcio essenziale, senza guizzi e senza punti morti., che rendono inutile il momentaneo pareggio di. Probabilmente nella valutazione complessiva la Samp meritava qualcosina in più, ma il calcio non è la boxe e questi ragionamenti lasciano il tempo che trovano.e "supera" le fatiche della Champions rispondendo a Napoli e Inter ; la Samp, al contrario, è sempre più in crisi nera. I blucerchiati hanno racimolato solo 2 punti in 6 partite, e l’espulsione di Giampaolo nel finale fa capire il clima che si respira in Liguria. Presto o tardi deve arrivare una scossa, altrimenti il campionato rischia di trasformarsi in un incubo.