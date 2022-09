Dopo il pareggio per 1-1 al debutto sul campo del Salisburgo , il Milan cerca il primo successo in Champions League: a San Siro arriva la Dinamo Zagabria in un match valido per la seconda giornata del Girone E: si gioca mercoledì 14 settembre con calcio d'inizio alle ore 18.45. Calabria e compagni si presentano alla sfida dopo il combattutissimo match di campionato di Marassi contro la Sampdoria , vinto 2-1 nonostante l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Leao a inizio ripresa. La squadra di Pioli non dovrà commettere l'errore di sottovalutare la Dinamo Zagabria , che all'esordio ha sconfitto 1-0 il Chelsea: proprio a seguito di quella sconfitta, i Blues avevano deciso di esonerare Tuchel

Milan-Dinamo Zagabria: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2) - Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All.: Cacic.

Milan-Dinamo Zagabria: dove vederla in tv e live streaming

Milan-Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e Infinity+ su tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone). Sul sito e sull'app di Eurosport sarà possibile seguire la diretta scritta della partita.

Milan-Dinamo Zagabria: i precedenti

Milan e Dinamo Zagabria si affrontano per la settima volta nelle coppe europee. I precedenti sono favorevoli ai rossoneri che hanno vinto in 4 occasioni (un pari e una sconfitta completano il bilancio). L'ultimo incrocio tra le due squadre è andato in scena nel terzo turno preliminare dell'edizione 2000-01 di Champions: il Milan, dopo essersi imposto 3-1 a San Siro all'andata, vinsero anche al ritorno con un secco 3-0. L'unico successo della squadra croata risale alla stagione 1966-67: la Dinamo vinse 1-0 nel match di andata degli ottavi di finale di Mitropa Cup.

