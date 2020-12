Nel match di centro classifica della Dacia Arena, valevole per la 14a giornata di Serie A e con entrambe le squadre appaiate al medesimo punteggio, il Benevento batte 2-0 a domicilio l'Udinese balzando a quota 18. Per la formazione di Filippo Inzaghi, in forma smagliante, un gol per tempo, al 9' con Caprari e al 77' col solito terzino-goleador Letizia. . Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

=== Le pagelle dell'Udinese ===

Juan MUSSO 6: potrebbe sembrare colpevole in occasione dello 0-2 targato Letizia, in realtà la bravura del terzino destro della Strega sta proprio nell'andare a pescare un angolo impossibile.

Rodrigo BECÃO 6: generoso in marcatura e in fase propositiva, non si può imputargli granché.

Kevin BONIFAZI 5: lento e impacciato in marcatura e in fase di disimpegno.

Dal 65' Gerard Deulofeu sv: entra e, sfortunatissimo, si becca un paio di pestoni che lo costringono a chiedere il cambio.

Dal 73' Ilija Nestorovski 5,5: polveri bagnate, al suo ingresso, per l'attaccante nordmacedone.

SAMIR 5: un po' troppo avventato in fase di disimpegni.

Jens STRYGER LARSEN 6: irriconoscibile sulla destra, lungo la quale spinge pochissimo.

Rodrigo DE PAUL 6,5: ogni geometria friulana passa dai suoi piedi. E non è una novità. Nel finale colpisce anche una traversa. In buona sostanza, sembra predicare nel deserto.

Tolgay ARSLAN 5: buona prova in fase costruttiva ma è lui a perdere palla sugli sviluppi della rete di Caprari.

Dal 65' Walace 5,5: non riesce a dare la svolta nella fase nevralgica bianconera.

Roberto PEREYRA 4,5: davvero inesistente, l'ex Juve, in fase di costruzione.

Marvin ZEEGELAAR 6: è sempre lui a rifornire la fasse offensiva, dal suo presidio mancino, di palloni utili.

Dal 73' Hidde ter Avest 6: prestazione da "Chi l'ha Visto?". Impatto evanescente al match.

Kevin LASAGNA 5: corre molto e dà tutto. Ma, è il solito discorso, davanti allo specchio seguita ad essere a dir poco velleitario.

Ignacio PUSSETTO 5,5: pressing e chilometri macinati. Ma non riesce quasi mai ad andare al tiro.

Mister Luca GOTTI 5: dopo un periodo davvero proficuo, la sua squadra è sembrata quasi "sazia" nella serata della "Dacia Arena".

=== Le pagelle del Benevento ===

Lorenzo MONTIPO' 6: qualche pasticcio col pallone tra i piedi. Coi guantoni, tuttavia, è normale amministrazione.

Gaetano LETIZIA 7,5: terzo gol in campionato per il terzino-goleador che non smette mai di stupire. Un autentico asso nella manica per Pippo Inzaghi.

Kamil GLIK 6,5: nel primo tempo serve a Montipò un retropassaggio malandrino. Tuttavia, in marcatura, è il solito muro invalicabile.

Alessandro TUIA 6,5: tenace e pugnace contro ogni avversario. Grande aggressività.

Federico BARBA 6,5: percorre la sinsitra con grande rapidità e operosità.

Artur IONITA 6: buone geometrie ma benzina da centellinare. A centrocampo una prova di sicuro sufficiente.

Bryan Dabo 6,5: l'ex Fiorentina e SPAL entra voglioso di impartire la propria legge nella zona nevralgica. E, assolutamente, ci riesce.

Pasquae SCHIATTARELLA 7: come sempre punto di riferimento della manovra sannita. Altra grande prova, al rientro dalla squalifica.

Riccardo IMPROTA 6,5: frizzante e ricco d'iniziativa sulla linea dei centrocampisti.

Dal 70' Daam Foulon 6: il giovane esterno belga entra con la grinta giusta in una fase molto delicata del match.

Roberto INSIGNE 6,5: serve a Caprari la palla poi trasformata nello 0-1 della Strega. Ed è sempre imprevedibile con la sfera tra i piedi.

Dal 60' Andrés Tello 7: fa impazzire, in contropiede, la difesa alta della band di Gotti.

Gianluca CAPRARI 8: gol e assist per una prova dagli altissimi standard di qualità: un colpo da biliardo dietro l'altro per l'ex Parma e Sampdoria.

Gianluca LAPADULA 5,5: forse l'unica nota lievemente stonata della notte magica della Strega. Là davanti combina poco.

Dal 70' Giuseppe Di Serio 6,5: si capisce perché lo si paragoni ai vari Mandzukic e Iaquinta: l'attaccante classe 2001, tra una sportellata e l'altra, fa reparto da solo.

Mister Filippo INZAGHI 7,5: alla partita, anche per come viene letta. Dieci e lode, invece, per un 2020 "spaziale".

