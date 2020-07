Il padre di Messi sbarcherà a Milano ad agosto. Motivi fiscali o c'è lo zampino dell'Inter?

Jorge, il padre di Leo, si trasferirà nel capoluogo lombardo tra pochi giorni. Vuole solo spostare gli interessi economici della Pulce in Italia o c'è dietro anche un incredibile affare di mercato? Il club nerazzurro smentisce, i tifosi si scatenano sui social

La famiglia Messi prepara lo sbarco a Milano in agosto e già montano le suggestioni di mercato. Trova conferme l'indiscrezione rilanciata dal giornalista Filippo Grassia su Radio Rai, secondo cui Jorge Messi, il padre della stella del Barcellona, ha preso residenza nel quartiere di Porta Nuova, non lontano da dove sorge la nuova sede dell'Inter. Il padre della Pulce, il cui "trasloco" è previsto per i primi giorni di agosto, gestisce il patrimonio del sei volte Pallone d'oro e non è da escludere che la nuova residenza lombarda sia legata a interessi economici, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste per chi si trasferisce in Italia.

Dalla Spagna, fonti vicine al club blaugrana, tendono a escludere che Jorge Messi stia per avviare trattative con club interessati al campione argentino di 33 anni, ma il calciomercato è imprevedibile e suggestioni simili fanno sognare i tifosi (che si stanno già scatendando sui social), in particolare quelli dell'Inter, che inseguono il "sogno" argentino fin dai tempi della presidenza Moratti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dagli ambienti nerazzurri l'ipotesi di portare Leo in Serie A viene definita un'utopia, anche perché in blaugranapercepisce circa 50 milioni di euro a stagione. Nel frattempo l'alieno di Rosario, con la sua famiglia e con quella del compagno di squadra Luis Suarez, si gode i primi giorni di vacanza a bordo di uno yacht a Ibiza dopo la fine della Liga. In attesa di giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli di Gattuso.

