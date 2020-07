Inter, guarda chi si rivede! La Lokomotiv non riscatta Joao Mario: il portoghese torna a Milano

Il club russo decide di non esercitare l'opzione sul cartellino del portoghese fissata a 18 milioni di euro. Il centrocampista torna ad Appiano Gentile per altri due anni di contratto con i nerazzurri

Termina senza riscatto il prestito gratuito di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista portoghese si era trasferito in Russia durante la scorsa sessione estiva con il prezzo del cartellino fissato a 18 milioni di euro. Opzione che i russi non hanno voluto esercitare a fine stagione: Joao torna dunque a Milano in virtu dei restanti due anni di contratto che lo legano con i nerazzurri. Marotta e i suoi collaboratori decideranno sul suo futuro nelle prossime settimane. Ecco il comunicato del club.

Il centrocampista Joao Mario ha lasciato la Lokomotiv dopo la scadenza del contratto di prestito. Nella nostra squadra, il portoghese ha giocato 22 partite, segnato un gol, fatto cinque assist e ha conquistato il secondo posto del campionato russo. Ringraziamo Joao e gli auguriamo successo nella sua futura carriera!

Serie A Ufficiale! Juric rinnova con l'Hellas Verona fino al 2023 IERI A 17:16

Immediata la risposta del giocatore sul suo profilo Instagram che con la maglia dei russi ha giocato contro la Juventus nella doppia sfida dei gironi di Champions League, vinta entrambe le volte dai bianconeri per 2-1.

Ciao ai tifosi della Lokomotiv, innanzitutto voglio ringraziarvi per tutto il supporto di quest’anno. E’ stato un piacere per me giocare qui, esperienza fantastica. Vi auguro il meglio, sono sicuro che la Lokomotiv raggiungerà grandi traguardi.

Play Icon WATCH Conte: "Il secondo posto è il primo dei perdenti, la storia la scrive chi vince" 00:00:52

Serie A Edicola: la Juve punta Jimenez con i jolly Ramsey e Decreto Crescita. Napoli, ultimatum a Osimhen 21/07/2020 A 07:40