Juventus-Barcellona non è solo Arthur-Pjanic. De Sciglio rimane nel mirino dei blaugrana

La dirigenza spagnola considera l'ex Milan un'ottima soluzione in termini di duttilità ed esperienza sull'out di destra. Il valore di mercato del classe '92 è 10 milioni di euro

Mentre sull'asse Torino-Barcellona si sta per concretizzare lo scambio Pjanic-Arthur, Mattia De Sciglio continua a rimanere un obiettivo dei blaugrana. Ne ha parlato l'edizione odierna del Mundo Deportivo, ipotizzando la partenza quest'estate di un terzino tra Semedo e Junior Firpo. La dirigenza spagnola considera l'ex Milan, infortunatosi nella trasferta di Bologna, un'ottima soluzione in termini di duttilità ed esperienza sull'out di destra e, aspetto da non sottovalutare, non rientra nei piani di Sarri che in questa stagione l'ha schierato titolare solo 8 volte.

Il valore di mercato del classe '92 è 10 milioni di euro, l’agente Donato Orgnoni e il Barça erano già stati in contatto quando l’ex rossonero sarebbe dovuto entrare nella trattativa per Pjanic: all'epoca si parlò di contratto e stipendio, poi però non se ne fece nulla. Ma adesso la situazione è cambiata, l’offerta potrebbe arrivare da un momento all’altro, stando ai rumors dei media spagnoli.

Serie A Paratici: "Rabiot è il futuro della Juventus. Scambio Arthur-Pjanic? Spiegheremo tutto" DA 19 ORE

Play Icon WATCH Come cambia la Juventus con l'acquisto di Arthur 00:01:27

Serie A CR7, all’origine del mito c’è l’umile casa di Funchal. La sorella: "Vivevamo coi topi" DA UN GIORNO