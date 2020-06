I medici lo avevano detto: il ritorno agli allenamento dopo mesi di stop forzato avrebbe potuto provocare danni collaterali. Ne paga le spese la Juventus che potrebbe rimanere senza Higuain per qualche settimana. L'argentino si è fermato infatti nell'allenamento odierno dopo un fitto dolore alla gamba. Si attendono esami strumentali per escludere, almeno, lo stiramento.

Ci è voluto tanto per riaverlo alla Continassa, ma la Juventus rischia di ripartire senza il suo bomber. Gonzalo Higuain, infatti, si è fermato per un dolore alla gamba durante l'allenamento odierno e rischia di saltare, quantomeno, la Coppa Italia e le prime gare dell'inizio del campionato.

Dalle prime sensazioni, si teme uno stiramento, ma serviranno ovviamente degli esami strumentali per conoscere la reale entità dell'infortunio subìto dall'ex Napoli. Già quest'oggi il Pipita effettuerà le visite presso il JMedical per capire il da farsi.

Le gare della Juventus a giugno

Data Gare 12 giugno* JUVENTUS-Milan (Coppa Italia) 22 giugno Bologna-JUVENTUS 26 giugno JUVENTUS-Lecce 30 giugno Genoa-JUVENTUS

*data ancora da confermare

Una brutta botta per Maurizio Sarri che avrebbe in rosa solo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Ci sarebbero anche Bernardeschi e Douglas Costa, ma il primo aveva cominciato un lavoro specifico per fare la mezzala, il secondo non ha mai dato certezze sul piano fisico. Considerando la mole di partite che la Juventus dovrà affrontare al momento della ripresa, gli attaccanti della Juventus saranno costretti a fare gli straordinari per mantenere le distanze da Lazio e Inter.

