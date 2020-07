Antonio Conte ha fallito al suo primo anno con l'Inter? 20 punti persi da situazione di vantaggio

Un'Inter spenta e fragile non riesce a portare a casa i 3 punti in quel di Verona. Ora la strada per gli uomini di Conte sembra in salita: un'Atalanta arrembante e un crollo di rendimento sembrano precludere ai nerazzurri un finale di stagione sereno. In un anno alla guida della Beneamata, i benefici apportati dalla cura Conte sono difficili da notare.

La partita pareggiata giovedì sera contro il Verona ha rimesso in discussione l’operato di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. E come se non bastasse, il modo in cui i nerazzurri hanno perso i due punti si palesa come riverbero delle difficoltà già manifestate durante tutto l’arco del campionato. Una squadra che, volendo adottare una lente d’analisi macroscopica, non presenta marcate lacune difensive; ma se si fa una ricerca focalizzata sul particolare, l'Inter si dimostra fragile nei momenti decisivi.

Serie A Da 0 a 10, il Pagellone della 31a giornata di Serie A: Milan show, Dea da Scudetto, Inter sprecona DA 5 ORE

Play Icon WATCH Conte: "Dispiace aver preso gol da rimessa laterale, senza questi punti persi saremmo lì vicini..." 00:02:00

I punti persi da situazione di vantaggio dall'Inter negli ultimi 10 anni

In occasione del primo gol, Skriniar lascia la porta spalancata a Lazovic per concludere davanti ad Handanovic. Poi all’86’ Miguel Veloso si presenta indisturbato in area nerazzurra e capitalizza, spezzando un momento di relativa solidità da parte della difesa nerazzurra. Questo è il ritratto di una squadra discontinua lungo i 90’, e per giunta incapace di amministrare il gioco o stabilire un predominio territoriale nei momenti cruciali.

Come dimostra la tabella, l'Inter di quest'anno non ha saputo capitalizzare su situazioni di vantaggio; una statistica sicuramente nuova per le squadre allenate da Conte, che facevano di solidità e cinismo i propri punti di forza. Il passo falso di giovedì conserva anche alcune dissimilarità rispetto alle gare perse o pareggiate dai nerazzurri quest'anno: l’Inter, infatti, non ha sprecato troppe occasioni clamorose, ma ha sofferto l’intensità e – soprattutto – l’incisività di un Verona convinto dei propri mezzi. Nei primi 45' minuti, la squadra veneta ha dato pure l'impressione di poter chiudere la gara.

I punti persi in situazione di vantaggio dalle squadre di Conte

SQUADRA STAGIONE POSIZIONE CLASSIFICA PUNTI PERSI DA SITUAZIONE DI VANTAGGIO Inter 2019/2020 4°* 20* Chelsea 2017/2018 5° 10 Chelsea 2016/2017 1° 9 Juventus 2013/2014 1° 5 Juventus 2012/2013 1° 15 Juventus 2011/2012 1° 10

*Valore provvisorio

Lungo il corso di una stagione travagliata e frammentata, l’Inter ha esibito un trend costante: la squadra di Conte ha bisogno di aumentare continuamente i giri per tener testa a qualsiasi tipo di avversario; ma la ripresa dopo la pausa Covid-19 ha reso pressoché impossibile esprimere un’intensità costante e scalabile lungo tutti i 90 minuti. Di conseguenza, l’Inter si riscopre in apnea (soprattutto nel reparto arretrato); un affanno dettato da mancanza di lucidità e solidità mentale. Una vulnerabilità sfruttata soprattutto da squadre di medio-bassa classifica, che hanno saputo rosicchiare punticini inaspettati a spese di Conte.

Play Icon WATCH Conte: "Tutti dobbiamo meritarci l'Inter, io per primo. Altrimenti giusto prendere altre decisioni" 00:01:35

E modificare questo paradigma a stagione in dirittura d’arrivo è pressoché impossibile, anche perché l’Inter è attanagliata da infortuni (come tutte le altre squadre, del resto) e soprattutto perché la panchina ha fallito ripetutamente nel rimpiazzare l’11 titolare, dando vita a veri e propri testacoda anziché turnover.

Antonio Conte - Inter - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

Uno sbandamento, quello degli uomini di Conte, che si potrebbe trasformare presto in deriva: l’Atalanta si è impossessata del terzo posto e pare una delle squadre più in forma d’Europa. A questo punto, se l’Inter dovesse adagiarsi sul quarto posto e non dovesse arrivare in fondo all’Europa League, la domanda che tutti si chiederebbero è la seguente: il gioco di Conte vale la candela?

Ebbene sì, perché nonostante l’Inter di quest’anno conquisterà più punti rispetto all’Inter dell’anno scorso guidata da Spalletti, la situazione in classifica non cambia: i nerazzurri accederanno alla Champions League passando per la porta sul retro dopo un crollo di rendimento e di risultati nel girone di ritorno. Non uno scenario edificante soprattutto per la dirigenza, che aveva proiettato durante tutto il corso della scorsa estate l’immagine di un’Inter cannibale e colonizzatrice.

Play Icon WATCH Conte: "Noi guardavamo la Juventus, non il secondo, il terzo o il quarto posto" 00:00:30

Serie A Conte: “Il fatto che abbiamo perso 20 punti ci deve fare riflettere, è da stupidi” DA 15 ORE